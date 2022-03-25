طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي.. «وصفة في دقايق وكلها من البيت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«رمضان يعني كنافة وقطايف» ارتبطت تلك الحلوى بشهر الصيام في أذهان الصغار الذين يعشقون هذه الأنواع من الحلويات الذهبية المحشوة بمختلف المكسرات وأيضا القشطة والجبن الأبيض، لذا عندما يرونها تدخل الفرحة إلى قلوبهم، لذلك يبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي مع قرب شهر رمضان أو في الأيام العادية.

وفي السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي

المكونات:

نظرا للأزمة التي تمر بها الأسعار في العالم يمكن معرفة طريقة عمل القطايف فاطمة أبو حاتي وتحضيرها بالمنزل دون شرائها وتعتمد على مقادير بسيطة وهي:

كيلو من الدقيق الأبيض

كوبان دقيق سميد

8 معالق كبيرة سكر

ملعقة ونصف بيكنج صودا

كيس ونصف خميرة فورية

7 أكواب ماء

ملعقتين كبيرتين ماء ورد

طريقة التحضير

طريقة تحضير القطايف بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي من بعد تجهيز المقادير السابقة، أولا نحضر إناء كبيرا، ونضع فيه كل المكونات الناشفة أو الجافة مثل الدقيق والخميرة الفورية والسكر ودقيق السميد ورشة ملح ونخلطهم مع بعض جيدا لكي يمتزجوا جميعا.

بعد ذلك، يتم إضافة الماء الفاتر إلى المكونات الجافة بالإضافة إلى ماء الورد حتى تصبح عجينة انسيابية، وبعدها تغطى العجينة السائلة وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين مع تقليبها مدة نصف ساعة حتى تكون فقاعات بسبب الخميرة.

في مقلاة كبيرة فارغة ونتركها على النار حتى تسخن قليلا ثم نسكب القطايف السائلة بملعقة كبيرة وعند ظهور فقاعات صغيرة على القطايف هذا يعني أنها استوت في ذلك الوقت نخرجها على قطعة قماش كبيرة ونعيد الخطوة حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

بعد تسوية عجينة القطايف نحضر الحشوة الموجودة سواء كانت جوز أو فستق أو أنواع المكسرات المتاحة ويمكن حشوها بالجبنة أيضا.

بعد تحضير الحشو نضعها في القطايف ثم نقوم بتطبيق الأطراف جيدا، وبعد الانتهاء من حشو كل الكمية التي خبزناها من القطايف يتم وضعها في مقلاة بها زيت ساخن ثم نقلبها تدريجيا إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

بعد قلي القطايف في الزيت نخرجها في طبق تقديم ونسقيها بشربات القطايف أو عسل.

طريقة عمل شربات القطايف فاطمة أبو حاتي

يمكن أيضا معرفة طريقة تحضير شربات القطايف بخطوات سهلة ولأنها أيضا من أهم الخطوات الأساسية فيها.

المكونات:

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصرة ليمون

طريقة تحضير الشربات

نضع كلا من السكر ونصف كوب من الماء على النار في إناء ويترك حتى يغلي، ثم تضاف عصرة ليمونة وتترك لتأخذ غلوة ثانية، ثم يسقي به القطايف ساخناً.

يمكن أن تحفظ القطايف في الفريزر في كيس بلاستيك، أو في علبة محكمة الغلق، بشرط الفصل بينهم بأكياس بلاستيكية.