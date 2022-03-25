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ياسمين صبري تنشر صورة بأساور ذهب.. «لابسة 2 مليون جنيه في إيديها»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أساور ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها عبر خاصية «ستوري» على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة من الأساور الذهب من أحد الماركات العالمية الشهيرة.

ووضعت ياسمين صبري عبر خاصية القصص المصورة صورة ليديها وهي ترتدي 5 أساور ذهبية من ماركة «كارتير» العالمية، وخاتم من نفس البراند.

ياسمين صبري تنشر صور بأساور ذهب باهظة الثمن

وتساءل البعض عن الأساور التي ارتدتها ياسمين صبري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مبلغ لم يسجله من قبل، إذ تجاوز الجرام منذ أيام قيمة 1000 جنيه لأول مرة منذ عدة أعوام، وفقا لتجار المعدن الأصفر، قبل انخفاضه مجددا بشكل بسيط وعدم استقراره الأيام الأخيرة بسبب الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

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أسعار أساور ياسمين صبري

وترتدي ياسمين 5 أساور، 4 منها متوفرة على الموقع الرسمي للشركة العالمية وأسعارها: «27,000.00 دولار أي ما يعادل 499563.45 جنيه مصري، و11,500.00 أي ما يعادل 212777.02 جنيه مصري، و16,000.00 أي ما يعادل 296037.60 جنيه مصري، و8,050.00 أي ما يعادل 148943.92 جنيه مصري».

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أما الأسورة الخامسة، فيبدو أنها صُنعت خصيصا من أجلها، نظرا لعدم توفرها على الموقع الرسمي للشركة وكذلك الخاتم، ولكن الأشكال المشابهة لهما أسعارهم تتراوح بين 32,900.00 دولار أي ما يعادل 608771.07 جنيه مصري، و8,350.00 دولار ما يعادل 154505.73 جنيه مصري.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية للأساور الذهبية والخاتم من ماركة «كارتير»، الخاصة بياسمين صبري في آخر ظهور لها، هي حوالي مليون و920 ألف و569 جنيه مصري.

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وجدير بالذكر أن سعر الذهب واصل تراجعه محليا بقيمة 15 جنيها لليوم الثاني على التوالي في محلات الصاغة، إذ يباع عيار 24 بسعر 1126 جنيها، وعيار 21 بسعر 985 جنيها، مقابل 1000 جنيه،  وعيار 18 سعر 844 جنيها، وذلك في بداية التعاملات أمس الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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