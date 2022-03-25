«وجبة الخير من بيتك».. مبادرة لتشجيع أولياء الأمور على جمع فائض إفطار رمضان للفقراء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الأكل الباقي من الفطار كتير أوي هنوديه فين؟»، كثيرا ما يتردد ذلك السؤال بين عدة أسر مصرية في شهر رمضان الكريم، والذي تكثر فيه العزومات، وفي ظل عدم الاستقرار العالمي بالأسعار قررت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إطلاق مبادرة لإطعام الفقراء بعد تجميع الفائض من وجبات الطعام وتغليفها بشكل ملائم وصحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان الكريم.

مبادرة «وجبة الخير من بيتك»

قررت «الحزاوي» إطلاق المبادرة الإنسانية «وجبة الخير من بيتك» لتشجيع أولياء الأمور على جمع الفائض من وجبات الطعام المتبقية منهم وتغليفها وحفظها بطريقة لائقة داخل عبوات صحية تناسب شروط الصحة والسلامة للطعام حتى يصل الطعام بشكل أفضل للأسر المحتاجة، حسبما روت لـ«هن»، بما يدخل الفرحة والسعادة على قلوب الفقراء في شهر رمضان الكريم وفي نفس الوقت عدم التفريط في الطعام المتبقي بشكل عشوائي وإلقاؤه في أكياس القمامة بما لا يناسب الشهر المبارك.

كيفية جمع الطعام المتبقي

قالت «الحزاوي»: «باستخدام الفويل وصناديق الطعام البلاستيكية أو الفوم من الأماكن المتخصصة أو من المحلات يمكن تغليف الطعام الفائض من العزومات الرمضانية الذي لم يستخدم على سبيل المثال وجبات الأرز المتبقية في طاجن أو حلة ومش عايزه تستخدميه تاني أو هتعملي وجبة غيره يتم وضعه في أطباق الفوم وتغليفه مع الباقي من الوجبات الأخرى لإعداد وجبة كاملة وهكذا»، خاصة أن شهر رمضان هو شهر الخيرات ومن أعظم الأعمال فيه هو إطعام الطعام ومساعدة الفقراء تكون هذه الطريقة الأفضل لتعليم الأولاد والأطفال حب الخير والاستعانة بهم في تغليف وتوصيل الوجبات.

أثر المبادرة على الأطفال

وترى أن هذه المبادرة الإنسانية يمكنها زرع حب الأعمال التطوعية والقيم الرائعة في نفوسهم لينمو كأفراد أسوياء قادرين على منح وتقديم المساعدة للغير، وإطلاقها قرب شهر رمضان لتعليمهم أن الشهر الكريم ليس فقط للصيام نهارا والإكثار من الأكل ليلا والتبذير فيه، بل أن الطعام الفائض عندما يتم توزيعه على الفقراء والمحتاجين: «كلنا بناخذ ثواب أفضل من عند الله وتُخلق في نفوسنا القيم الرائعة ونخرج من الشهر الكريم بكامل الاستفادة الروحية منه وننال الأجر والثواب عند الله».