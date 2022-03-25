توقعات الأبراج لمباراة مصر والسنغال اليوم.. من سيفوز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقام اليوم الجمعة مباريات ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، ويأتي على رأسها لقاء مصر والسنغال.

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

وتنطلق مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة 9.30 مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

وتعد المباراة حدثا ينتظره المصريون لتشجيع المنتخب، ولهذا نستعرض توقعات الأبراج الفلكية لأداء المنتخب، وفقًا لما قاله خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريحه لـ "الخليج 365".

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لبا

يقول خبير الأبراج، إن طاقة المنتخب المصري يوم الجمعة ستكون مليئة بالتوتر وعدم التركيز، وهو ما يظهر على كل من اللاعب محمد صلاح، ومحمود الونش، كلاهما مواليد برج الجوزاء.

وأضاف: كيروش برج الحوت، حيث يتواجد كوكب عطارد حاكم الجوزاء في بيت الحوت، ما يمنحه تفكيرا جيدا لاتخاذ القرار المناسب من حيث ردود الفعل من قبل محمد صلاح والخطة والتغييرات المناسبة من قبل كيروش.

لكن سيكون الأفضل كل من عمرو السوليه (برج الحمل) وترزيجيه (برج الميزان)، ما يخلق حالة من التوازن في صفوف المنتخب المصري وتنقلب الكفة بعد تلاشي الأخطاء التي قد تحدث، وتكون النتيجة في صالح المنتخب المصري بصعوبة في نهاية المباراة بعد فترة من التخبط والتقلبات.

أما عن احتمالات نتيجة المباراة، فيتوقع أن تكون نتيجة المباراة تعادل أو فوز فارق هدف للمنتخب المصري.

تابع تغطية خاصة لكل ما يتعلق بمباراة مصر والسنغال (اضغط هنا)

لمتابعة توقعات الأبراج ومعرفة حظك في جميع المجالات وصفات برجك.. اضغط هنا