عروض وأكواد للخصم.. محافظ وشنط للرجل بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

يبحث الرجال عن أفضل العروض لشراء الحقائب والمحافظ بأرخص الأسعار، وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أفضل العروض والخصومات وفقا لموقع أمازون.

حقيبة خصر بسوستة لأعلى بطبعة شعار أمامي مغاير من البوليستر من مينترا، بسعر 39 بدلا من 50 جنيها

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حقيبة صدر للرجال من قماش أكسفورد المقاوم للماء النسخة الكورية من حقيبة رسول غير رسمية مضادة للسرقة USB قابلة للشحن، بسعر 103 بدلا من 110 جنيها.

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شنطة بلاي ستيشن فايف ps5 bag بسعر 289.5 بدلا من 320 جنيها

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حقيبة ظهر للرجال مضادة للسرقة مقاومة للماء، سعرها 129 جنيها

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حافظة لاب توب بتصميم شنطة ظهر مقاومة للماء ومضادة للسرقة مزودة بمنفذ شحن USB بسعر 130 جنيها

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محفظة يد جلدية منظمة للبطاقات محفظة طويلة ثنائية الطي، سعرها 87 بدلا من 90 جنيها

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محفظة جلدية ثلاثية الطيات لحمل كروت الائتمان، محفظة للرجال بسوستة (بني)، بسعر 90 جنيها

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محفظة رجالية من الجلد الطبيعي، سعرها 74 بدلا من 80 جنيها

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محفظة هورس امبيريال ذو جودة عالية للرجال من الجلد لون هافانا، سعرها 135 جنيها

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