"رايح تتفرج على مباراة مصر والسنغال؟".. نصائح لا تغفلها لحمايتك من تقلبات الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

في التاسعة من مساء اليوم تنطلق مباراة مصر والسنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم إحدى بطاقات التأهل عن قارة إفريقيا لمونديال 2022، وهي المباراة التي ينتظرها الملايين من الجماهير.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال الجمعة على ملعب إستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وبدأت الجماهير تستعد مبكرا للذهاب إلى استاد القاهرة لحضور المباراة، ولكن يجب قبل الخروج من المنزل تباع الإجراءات الاحترازية التي تؤمن بها نفسك وأسرتك في موجة تقلبات الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، اليوم مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع غيوم جزئية، ونشاط للرياح أحيانا.

ويجب على كل من يشاهد مباراة مصر والسنغال اليوم، أن يرتدي الملابس الثقيلة أو اصطحاب جاكيت خصوصا أن الطقس ليلا سيكون باردا، وفق ما ذكر محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما يجب علينا ضرورة الأخذ في الاعتبار تلك الإجراءات أيضا لسلامتنا من تقلبات الطقس خلال مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم، وفقا لموقع "dailymedicalinfo":

- تابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.

- عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدًا عن خطوط الطاقة الكهربائية وانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

- تناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c، والحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب من عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لبا

- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

- ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

- غسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

- يجب ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو المحمل بالهواء البارد لحماية الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى ضرورتها في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع التجمعات على المقهى.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين؛ فإذا لاحظت شخصا مصابا بالبرد تفادي التواجد بالقرب منه أو مصافحته.

- عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام، لأن الخروج بعد الاستحمام مباشرة يعرض الجسم للإصابة بنزلات البرد نظرا لأنه بعد الاستحمام تصبح درجة حرارة الجسم منخفضة علي عكس حرارة الجو.

تابع تغطية خاصة لكل ما يتعلق بمباراة مصر والسنغال (اضغط هنا)

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا