انكسار الأظافر وهشاشتها.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعاني العديد من مشاكل كثيرة في أظافرهم تتعلق بالخشونة والهشاشة والتكسير، فما أسباب ذلك والأعراض وطرق التغلب على هذه المشكلة؟ هذا ما نوضحه بحسب ما أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365".

تتميز متلازمة الأظافر الهشة بخشونة سطح الظفر، وهشاشته، وتصيب الأظافر الهشة حوالى 20٪ من الناس، وتكثر فى النساء عن الرجال، وتنتج عن خلل في الكيراتين والبروتينات المرتبطة به.

-الأعراض

تشققات أفقية أو طولية فى الظفر، انكسار الأظافر، وانفصالها، الشعور بالألم فى أطراف الأصابع، مع صعوبة الأنشطة اليدوية اليومية.

-أسباب متلازمة الأظافر الهشة

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، وتشمل الأمراض الجلدية مثل، الحزاز المسطح (حالة يمكن أن تسبب تورمًا وتهيجًا في الجلد والشعر والأظافر والأغشية المخاطية)، وداء الثعلبة، قصور الغدة النخامية، وقصور الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية، وداء السكري، وسوء التغذية.

قد يحدث تشقق الأظافر أيضًا بسبب مستحضرات تجميل الأظافر، والتعرض المهني للمواد الكيميائية المختلفة مثل القلويات، والأحماض، والأسمنت، والمذيبات.

قد تلعب إصابات الاظافر أيضًا دورًا في حدوث الأظافر الهشة، قد يصاحب تشقق الاظافر تساقط الشعر الشديد.

تتشابه الأظافر في التركيب والنمو مع بصيلات الشعر وتتأثر بنفس التفاعلات الالتهابية التى تستهدف بصيلات الشعر.

-الهشاشة الأفقية للأظافر

مشكلة شائعة جدًا بين النساء وتمثل خللًا في طبقات الكيراتي ، وغالباً تكون نتيجة الجفاف، ويمكن أن تصيب أي شخص تقريبًا.

الرطوبة الزائدة جدًا أو القليلة جدًا هناك عدة عوامل خارجية تسبب هشاشة الأظافر، لذلك فإن هذه الحالة شائعة بين عاملات التنظيف والممرضات ومصففي الشعر.

-قلة الرطوبة

هي السبب في أن الناس أكثر عرضة للإصابة بجفاف الأظافر في البيئات الحارة والجافة أو خلال الأجواء الباردة .

عندما تكون أظافر الشخص صلبة وهشة، فإنها تفتقر إلى الرطوبة الكافية، كما يمكن أن يؤدي ترطيب الأظافر وتجفيفها بشكل متكرر من أنشطة مثل غسل اليدين أو غسل الأطباق إلى تجريد الأظافر من الرطوبة، أو استخدام مواد كيميائية قاسية مثل الأسيتون لإزالة طلاء الأظافر.

-الانيميا

فى حالة عدم وجود كمية كافية من الهيموجلوبين، وهو البروتين الذى ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، التعب هو العلامة الرئيسية لفقر الدم، لكن يمكن أن يصاحب ذلك أظافر هشة أو تقعر الأظافر.

-تقعر الأظافر

يعرف أيضا باسم الأظافر الملعقة، وتصبح الأظافر مقعرة لأنها عادة تكون رقيقة فاقدة للتحدب المعتاد وتصبح مسطحة أو مقعرة الشكل شبيهة بالملعقة.

يمكن أن يؤثر اضطراب الغدة الدرقية ( نقص أو زيادة الهرمونات) على امتصاص الجسم للمعادن، ونتيجة لذلك، قد تتشقق الاظافر أو تنفصل.

-تقدم العمر

قد يؤثر العمر على قوة الأظافر، مما قد يؤدي إلى تكسرها بسهولة أكبر.

-الشره المرضي

داء اضطراب الأكل النفسي الذي تحدث فيه نوبات من تناول كمية كبيرة من الطعام في جلسة واحدة،

الأكزيما، قضم الأظافر.

سوء التغذية مثل نقص حمض الفوليك أو الحديد أو البروتينات، يحتاج الجسم إلى هذه المكونات الغذائية لإنتاج أظافر صحية وقوية.

-انفصال الظفر عن فراش الظفر

اضطراب أظافر شائع، يمكن أن يكون علامة على مرض جلدي أو عدوى أو نتيجة إصابة مباشرة للظفر، معظم الحالات تظهر عند النساء ذوات الأظافر الطويلة.

وإليكم أفضل النصائح لعدم حدوث هذه المشكله؟

-عدم المغالاة فى ترطيب الأظافر، وعند وضع أى مستحضر أو ​​كريم عليها، يجب التأكد من فركه حول الأظافر مباشرة، خاصة قبل النوم.

-احمي يديك وتجنب التعرض الطويل للطقس البارد، والجاف مع ارتداء القفازات.

-عند القيام بالأعمال المنزلية، يفضل ارتداء القفازات، أبقِ أظافرك قصيرة لتقليل مساحة سطح الظفر لتجنب امتصاص الماء والمواد الكيميائية.

-لا لقضم الأظافر أو الجلد حول الأظافر، قضم الأظافر، يضعفها ويسبب هشاشتها، والعدوى فى الأظافر وأطراف الأصابع والجهاز الهضمى، اتساخ الأظافر غالباً ضعف اتساخ الأصابع.

-الحد من استخدام مزيل طلاء الأظافر، واختيار مزيل لا يحتوي على الأسيتون، الآثار الصحية السلبية المحتملة للأسيتون هي تهيج الجلد والعين والرئة، يمكن أن يؤدي التعرض طويل المدى للأسيتون إلى جفاف الجلد وتشققه.

قد يفيد تناول فيتامين ب والكالسيوم، تناول البروتين بكميات كافية، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وتعزيز المناعة بالنوم ليلاً قسط وافر فى الظلام، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التوتر والأغذية السريعة الغربية النمط، و تناول الوجبات الغذائية المتوازنة فى الكم والنوع في علاج أى مرض مزمن.

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