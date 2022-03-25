تحذير عاجل من تناول العصائر قبل الإفطار في رمضان.. «تسبب أزمات صحية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، لذا يستعد الكثير من الناس للشهر الكريم، سواء بتخزين الأطعمة أو المشروبات لعملها بكل سهولة خلال فترة الصيام.

ويهتم الكثير من الناس بتناول العصائر وقت الإفطار، إذ هناك من يكسر صيامه به أو يتناوله خلال الوجبة، إلا أن ما لا يعلمه العديد من الأشخاص أن هذا التصرف خاطئا وربما يتسبب في أزمات صحية.

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، شرح لـ«هُن»، أن تناول العصير الإفطار مباشرة قبل الإفطار يعتبر من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الصائم، إذ أنه من المفترض كسر الصيام بكوب من الماء وبعد ذلك البلح ولكن بكمية قليلة ويمكن وضع الحليب عليه.

أستاذ علوم الأغدية يحذر من تناول العصائر قبل الإفطار

وحذر أستاذ علوم الأغذية من أَضرار تناول العصير مباشرة قبل الإفطار لأن بهذه الطريقة يعطي الشخص لجسمه كمية عالية من السكريات ما يؤدي إلى الهبوط ويساعد في الإصابة بالسمنة والسكري: «وكمان مش بتستفاد بالبروتينات الموجود في وجبة الإفطار».

ونصح الحوفي بالابتعاد تماما عن تناول العصائر عند الإفطار لتجنب الإصابة بمشاكل صحية مثل الكلى والسمنة والسكري والهبوط، محذرا من المشروبات البودرة لاحتوائها على مواد صناعية وألوان معدنية ما تسبب في ضرر كبير للجسم: «يضر الكلى وتسبب عبءا عليها، وكمان بيبقى فيها سكريات عالية جدا».

وأشار أستاذ علوم الأغذية إلى أنه يمكن تناول كوب من العصير في شهر رمضان بين الوجبات، على أن يكون حجمه تقريبا 250 مللي لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية العالية.

استشاري التغذية: تناول العصير على معدة فارغة خطر كبير

كما حذرت الدكتورة سماح سليمان استشاري التغذية، من شرب العصائر في رمضان عند الإفطار أي على معدة فارغة كونه يسبب خطر كبير على صحة الشخص، لأنه بهذه الطريقة يكون تناول كمية من السكر المركز.

ونصحت سليمات بتناول 3 تمرات عند الإفطار أو إضافة لهم الحليب، وبعد ذلك تناول الحساء والبروتينات والحرص على عدم الإفراط في الطعام، والعصير يتم تناوله بين الوجبات، ويفضل تناول الفاكهة الطبيعية بدلا منها لتجنب ارتفاع السكر أو الكوليسترول.