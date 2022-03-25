طريقة عمل القطايف بالقشطة.. «وصفة مميزة سريعة من خطوتين»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القطايف من الحلوى الشهيرة المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وتعد أكثر ما يدخل الفرحة على الأطفال، نظرا لطعمها الشهي وشكلها اللذيذ، لذا تختلف طرق عملها وأشهرها القطايف بالقشطة، فضلا عن طرق تزينها، وتهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل القطايف بالقشطة.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل القطايف بالقشطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، وهي كالتالي:

طريقة عمل القطايف بالقشطة

تعتبر القطايف بالقشطة من أشهر الحلويات الشرقية التي تحتوي على نسبة من الدقيق مما يجعلها غنية بالمستويات لمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، كما أن القشطة أيضا خاصة البلدي لأنها من منتجات الألبان تكون غنية بالكالسيوم والألياف الغذائية، فهي ليست فقط طعم لذيذ فهي تحتوي على الكثير من الفوائد المهمة لكنها غنية بالسعرات الحرارية فلا يجب الإكثار منها بشكل عشوائي.

المكونات:

قطايف

قشطة بلدي

زيت للقلي شربات

جوز هند

طريقة التحضير

بعد تجهيز المكونات اللازمة لعمل القطايف بالقشطة، أولا نقوم بلف أطراف القطايف والضغط عليها جيدا ثم تقلى في الزيت وتوضع في الشربات وتصفى جيدا.

ولعمل أجمل طبق قطايف بالقشطة، يضاف لها قطع القشطة وتغمس في جوز الهند ثم تقدم في طبق تقديم.

طريقة عمل قطايف بالقشطة والمكسرات

المكونات:

الدقيق والسميد الناعم

مسحوق الخبز أو الخميرة

رشة سكر لتنشيط الخميرة

قشطة

فستق للتزيين

طريقة التحضير:

لعمل القطايف بالقشطة يجب أولا تحضير وعاء، ثم يتم خلط المكونات الجافة جيداً، بعد ذلك يضاف إليها الماء مع استمرار خلط المكونات حتى تمتزج جيدًا، ثم تغطي وتترك لكي ترتاح العجينة لمدة 30 دقيقة، أو يمكن خلط المكونات في كبة الخلاط على حسب الرغبة.

يجب أن تكون عجينة القطايف لينة ليست سائلة تماماً أو متماسكة تماما يجب أن يكون قوامها مثل الفطائر.

في الخطوة التالية، باستخدام أكياس الحلواني نضع العجينة وهي شبه سائلة فيه ثم سكب القطايف به في مقلاة الزيت على درجة حرارة متوسطة أو يمكن باستخدام ملعقة كبيرة.

بعد أن يصبح لونها ذهبي تخرج من الزيت ثم تغمس في القشطة وتغلق الجوانب جيدا وبعدها تزين بالفستق أو المكسرات التي تودين تزيينها ويمكن الاكتفاء بالقشطة فقط وتقديمها.

بدائل لحشو القطايف

الكثير من الناس يخشي تناول القطايف بالقشطة بسبب السعرات الحرارية الكثيرة فيها لذلك هناك بدائل أخرى لها مثل:

حشوة الجوز للقطايف، لأن الجوز من المكسرات المعروفة بفائدتها الصحية للجسم، وهو مصدر غني بأحماض الأوميجا 3 وحمض الألفا لينولينيك، بالإضافة إلى أنه مهم جدا لتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات في الجسم، وفقاً لموقع «Sweet Pilar food».

حشوة الجبنة قليلة الدسم، ليست الحشو بالقشطة فقط هي الأفضل للقطايف لكن هناك أيضا الجبنة البيضاء قليلة الدسم كما يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية منها، فهي مصدر جيد للكالسيوم والبروتين.