ما أسباب ألم الأسنان في الصباح.. وهكذا تعالجه منزليا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الشعور بألم الأسنان في الصباح يعد أمرا شائعا، ويمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة وتشمل حالات الأسنان أو مشاكل صحية أخرى.

وفي التقرير نستعرض أسباب ذلك وطرق علاجها بالمنزل، وفقا لـ"العربية"، فيما يلي:

الأسباب:

1. أمراض اللثة

2. التهاب الجيوب الأنفية

3. خراج الأسنان

4. تسوس الأسنان

5. السن المغمور

تحدث حالة السن المغمور عندما لا توجد مساحة كافية لخروج السن من تحت خط اللثة. وبالتالي يصاب الشخص بالألم عند منطقة الضغط على اللثة.

6. صرير الأسنان

تتسبب حالة "صرير الأسنان" في آلام الأسنان، إلى جانب ألم في الفك أو الوجه بشكل عام وصداع.

7. اضطراب المفصل الصدغي الفكي

علاجات منزلية

يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في تقليل أو التخلص من آلام الأسنان الخفيفة، خاصة في الصباح كما يلي:

• إذا شعر الشخص بألم في الأسنان عند تناول أو شرب شيء ساخن أو بارد، يمكن أن يستخدم معجون أسنان خاص بالأسنان الحساسة.

• يمكن وضع زيت القرنفل عدة مرات في اليوم على الأسنان المصابة باستخدام قطعة قطن.

• شطف الفم بالماء الدافئ والملح عدة مرات في اليوم.

• وضع كمادة باردة على الجزء الخارجي من الوجه عدة مرات في اليوم لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة.

• إذا كان الشخص يعاني من صرير الأسنان أو اضطراب المفصل الفكي الصدغي، فيمكنه وضع واقي الفم ليلاً.

• في حالة عدم زوال الألم بعد أي علاجات منزلية، يمكن للمريض تناول مسكنات الآلام المتاحة بدون وصفة طبية، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.