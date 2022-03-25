هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هناك مجموعة أعراض تدل على الإصابة بسرطان الرئة يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة مما يزيد من فرص الشفاء.

ويحدث سرطان الرئة عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة غير منضبطة لتشكل ورمًا في الرئة، وقد يظهر أحد الأعراض الرئيسية في السعال.

ولعل المدخنون من أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة، وفق ما ذكر الدكتور أليكسي بيتشيتوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية.

وأضاف: "تضم المجموعة المعرضة للخطر المدخنين، والأشخاص الذين لديهم أقرباء أصيبوا بالسرطان، وسكان المدن الكبيرة، وقاطني المناطق ذات البيئة الملوثة"، بحسب "روسيا اليوم".

ويضيف أنه من الصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرا، لأن أعراضه لا تظهر حتى بلوغ المرض مرحلة معينة. وعندما يظهر ضيق التنفس والسعال مع الدم، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة.

ووفقا له، أفضل طريقة حاليا لتشخيص أمراض الصدر بما فيها السرطان في مرحلة مبكرة، هي التصوير المقطعي. لذلك يوصي الجميع بضرورة إجراء هذا الفحص، وخاصة الذين هم ضمن مجموعة الخطر.

ويضيف، خلال فترة الجائحة خضع الكثيرون لفحص التصوير المقطعي للرئتين، ما ساعد على اكتشاف إصابة بعضهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة.

ويوصي الأخصائي للوقاية من أمراض الرئة باتباع نمط حياة صحي والتجوال في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وإجراء الفحوص بصورة دورية. ويشير إلى أنه لا معنى لتدريب الرئتين مسبقًا، مثلا، بنفخ البالونات لمنع تطور المرض، لأن الجهاز التنفسي ليس عضلة يمكن "تضخيمها".