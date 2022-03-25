الامارات | أردني وسوري يهربان المخدرات في حبّات "الليمون" !

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني وسوري يهربان المخدرات في حبّات "الليمون" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأجهزة الأمنية السعودية عن القاء القبض على شخصين، مقيم ووافد، بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة مخبأة في شحنة ليمون.

وقالت وزارة الداخلية السعودية انها ضبطت 3.3 مليون حبة من مخدر "إمفيتامين" مخبأة بشحنة ليمون كانت في طريقها الى جدة.

وأشارت أن المتهمين من الجنسيتين الأردنية والسورية وأنهما اشتركا بالوقوف خلف عملية التهريب الفاشلة.

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