الامارات | منى واصف لديها رسالة لنجوى كرم ولا تعرف كيف تصل إليها !

شكرا لقرائتكم خبر عن منى واصف لديها رسالة لنجوى كرم ولا تعرف كيف تصل إليها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردت الفنانة السورية منى واصف على رأي الفنانة اللبنانية نجوى كرم بموهبتها.

وقالت واصف في تسجيل صوتي بأنها سعيدة جداً بما قالته كرم عنها خلال الحفل الأخير الذي أقيم في دبي.

وتابعت الفنانة السورية بأنها لا تعلم طريقة الوصول إلى الفنانة اللبنانية من أجل تقديم الشكر لها على تلك الكلمات التي أدلت بها، واصفة نجوى كرم بالسيدة اللبنانية، وإنها فنانة موهوبة في عالم الغناء الذي تركت فيه بصمة لا تنسى.

وتمنت الفنانة السورية أن تجتمع مع الفنانة اللبنانية، خاصة وإنها قد اجتمعت معها منذ سنوات طويلة في سورية.

عدد كبير من محبي الفنانة السورية أبدوا إعجابهم الشديد بتواضعها وأخلاقها العالية، خاصة بعد أن أشادت بموهبة كرم.

وتغيب الفنانة السورية عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن تأخر بدء التصوير في فيلم الهيبة الذي تجسد فيه شخصية “أم جبل”.

وكان آخر ظهور لها في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة، وتصدرت التريند بعدد من المشاهد المثيرة للمشاعر الإنسانية.

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