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طبيب: تجلد الدم لدى مرضى كورونا قد يتطور بعد أشهر من الشفاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال طبيب المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف إن تجلط الدم لدى المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19"، يمكن أن يتطور حتى بعد عدة أشهر من الشفاء. وقد أطلقت على تلك الظاهرة تسمية "التجلط المتأخر".

وأضاف: "هناك تجلط متأخر، فالمرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة، ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي".

ونصح الطبيب بأخذ إجازة طويلة بعد التعافي من فيروس لإعادة التأهيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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