الامارات | تعارفا على وسائل التواصل واتفقا أن ... ينتحرا معاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعارفا على وسائل التواصل واتفقا أن ... ينتحرا معاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت سلطات كوينزلاند الأسترالية رجلاً وامرأة مقتولين بالرصاص داخل أحد المنازل، اتفقا على الانتحار معاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسبما ذكر موقع "أستراليا بالعربي" انه يبلغ عمر المرأة 48 عاماً، والرجل 52 عاماً وقد وجدا في فناء منزل في بلدة Caloundra West على ساحل Sun Shine .

ولم تحدد السلطات هوية الجثتين، وقالت إن المرأة اتصلت بالشرطة قبل فترة قصيرة من عملية الانتحار وأخبرتهم أنها تريد قتل نفسها.

وشهد الساكنون في المنطقة على سماع أصوات طلقات نارية من المنزل، وتعتقد الشرطة أن الرجل قتل المرأة قبل أن ينهي حياته هو الآخر.

وأضاف المحققون أن أدلة كثيرة تشير إلى تنظيم العملية وإصرار كلا الطرفين على تنفيذها، ولا يوجد ما يدلّ على علاقة واقعية بينهما، بل اتفقا عبر الإنترنت فقط.

ولم تعتبر الجهات الأمنية الحادثة جريمة قتل، لكنها جمعت هواتف الجيران بحثاً عن أدلة جديدة عن كيفية تخطيط الطرفين للعملية.

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