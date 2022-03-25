طريقة رسم فانوس رمضان بالفوم.. «فرحي أولادك بإمكانيات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة رسم فانوس رمضان بالفوم من الأشياء التي تبحث عنها الأمهات، خاصًة مع اقتراب شهر رمضان الكريم إذ يعتبر تواجد الفانوس من أبرز طقوس الشهر، وصنعه من بدايته حتى نهايته من الأمور الممتعة للأفراد، والتي تدخل البهجة والفرحة على قلوبهم.

وتحاول الكثير من الأمهات معرفة طريقة عمل الفوانيس، ومشاركة أطفالهن صنعها حتى تكون ذكرى بينهن، ولإدخال الفرحة على قلوب أولادهن، لذا يقدم موقع «هن» طريقة رسم فانوس بالفوم وفقًا لموقع «Pinterest» فيما يلي.

أدوات رسم فانوس من الفوم

- ورق فوم ملون.

- شمع أو غراء.

- مسطرة.

- موس.

- مقص.

- قلم رصاص.

- خيط رفيع.

خطوات عمل فانوس رمضان بالفوم

- احضري ورق الفوم الملون، ثم ابدأي في رسم الفانوس عليه من خلال استخدام المسطرة، والقلم الرصاص.

- استخدمي المقص أو الموس للبدئ في قص الفانوس المحدد على ورق الفوم.

- يمكنك رسم عدد من النجوم، وغيرها من الأشكال التي تساعدك على تجميل التزيين.

- قصي النجوم، والأشكال المرسومة على الفوم.

- احضري الغراء ثم ابدأي في لصق أجزاء الفوانيس مع بعضها.

- اصنعي حاملًا للفانوس من اليد حتى يسهل حمله، من خلال قص قطعة مستطيلة من الفوم، أو خيط رفيع.

- يمكنك لصق أشكال فانوس الفوم على حائط غرفة أطفالك، أو في مدخل المنزل.

طريقة عمل فانوس بالكرتون

الأدوات المستخدمة

- قطع من الكرتون الملون.

- خيط سميك.

- قلم رصاص.

- مسطرة.

- وحدة إضاءة.

- مقص أو موس.

خطوات صنع الفانوس

- أولًا، حددي الفانوس الذي ترغبين في عمله، وتدوين المقاس المطلوب على ورق الكرتون من خلال استخدام المسطرة.

- ابدأي في رسم الفانوس المرغوب على الورق.

- قصي الشكل النهائي للفانوس من على الورق.

- كرري نفس الخطوة 4 مرات حتى تحصلين على أوجه متطابقة.

- احضري الغراء، ثم ألصقي جميع أوجه الفانوس المقصوصة مع بعضها.

- قصي من الكرتون قاعدة للفانوس على شكل دائرة.

- ثبتي عليها أوجه الفانوس.

- اصنعي له يدًا من الأعلى، أو استخدمي الخيط السميك.

- يمكنك وضع وحدة إضاءة داخل الفانوس، أو قص كلمات مثل رمضان كريم وتزيينه بها.

- احرصي على تزيين الفانوس ببعض القطع المقصوصة من الكرتون على شكل نجوم أو غيرها من الأشكال، إذ تضيف له مظهرًا أكثر جمالًا.

صناعة فانوس من الزجاج البلاستيك

- مسمار.

- وحدة إضاءة صغيرة.

- 3 زجاجات من البلاستيك.

- ألوان.

- خيط.

خطوات عمل فانوس زجاج

- قصي ثلاث زجاجات من البلاستيك، بدايًة من ثلث الزجاجة.

- احضري الغراء، ثم ألصقي ثلثي الزجاجاتان ببعضهما من منطقة القص.

- سخني المسمار جيدًا، ثم أبدأي في عمل ثقوب في أجزاء الزجاجة من الداخل.

- ضعي جهاز الإضاءة داخل الزجاجة.

- اصنعي ثقبين من أعلى الزجاجة لعمل يد للفانوس باستخدام الخيط حتى يستطيع الطفل حمله.

- اصنعي قاعدة الفانوس باستخدام الورق المقوى.

- احرصي على تزيين الزجاجات من خلال دهنها بالألوان التي يفضلها طفلك.

- يمكنك تغطية الفانوس من الخارج باستخدام ورق الكرتون الملون، أو الفوم.