اختبار: لوشن الجسم الصلب أقل كفاءة من اللوشن السائل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إن لوشن الجسم الصلب “Solid Body Lotion” يعد أقل كفاءة من اللوشن السائل؛ حيث إنه لا يقدم نفس مستوى العناية، الذي يقدمه اللوشن السائل. وتوصلت الهيئة إلى هذه النتيحة بعدما قامت بإجراء اختبار شمل 15 نوعا من مستحضرات اللوشن الصلب والسائل.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من أن لوشن الجسم الصلب يعد صديقا للبيئة أكثر من لوشن الجسم السائل، غير أنه لا يقوم بترطيب البشرة بنفس كفاءة اللوشن السائل، كما لا يتم توزيعه جيدا، بالإضافة إلى أن البشرة لا تمتصه بنفس سرعة امتصاصها للوشن السائل.