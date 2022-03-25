«شبكة دهب بـ500 جنيه».. إقبال كبير على «الصيني» والفضة بتنافس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ارتفاع أسعار الذهب منذ أيام ووصوله إلى مبلغ لم يسجله من قبل، إذ تجاوز الجرام قيمة ألف جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، بحسب ما يقول التجار، ثم انخفض بشكل بسيط أمس، وحتى الآن هناك حالة من عدم الاستقرار في سعره، ما جعل الكثير من الناس تتهافت على الدهب الصيني أو الفضة بدلًا عنه، لحين التأكد من الأحوال واستقرار سعر الذهب أو انخفاضه خلال الأيام المقبلة.

«إسحاق» صاحب أحد محال الذهب الصيني والفضة في شارع نصوح بمنطقة الزيتون، شرح عبر «هن»، كل التفاصيل والمعلومات عن الدهب الصيني، إذ أنه يعتبر أسعاره رخيصة عن الذهب الأصلي، موضحًا: «الشغل الصيني في منه أنواع ودرجات في الطلي، وكمان في التركيب الفصوص جودة مختلفة عن بعضها».

من 25 جنيها لـ800 جنيه

و«تبدأ أسعار الذهب الصيني من 25 جنيهًا حتى 800 جنيه حسب النوع والجودة والشكل، وكذلك سواء كان خاتمًا أو سلسة أو حلق أو انسيال، وكل حاجة الواحد عايزها هيلاقيها، ومش هيبان إنه صيني، واللي قدامك هيفتكروا أصلي، خاصة إنه دلوقتي بيتعمل فيه كل الأشكال والموديلات زي ماركات عالمية، وكمان ألوان كلها أصفر وأبيض وروز جولد»، بحسب قول إسحاق.

وذكر صاحب محل الذهب الصيني والفضة، أن هناك بعض الشباب الذين ليس لديهم القدرة على شراء الذهب الأصلي، ما يجعلهم يشترون شبكة صيني أو فضة: «ممكن يجيبوا طقم صيني من أول 200 جنيه أو 500 لحد 800، والفضة برده بداية من 800 طقم حلو».

احذروا وضع العطور على الذهب الصيني

وأكد أن درجة لون الذهب الصيني لا تتغير وتظل برونقها حتى في حال استخدام المياه عليها، موضحًا: «اللمعان ممكن يقل شوية مع الاستعمال بس مجرد ما تغسليه بيبقى تمام، لو فضلتي تلبسيه وتحفظي عليه في علبته هيعيش معاكي»، ونصح بعدم وضع العطور عليه، موضحًا أن الصيني في حال تعرضه للكسر لا يمكن إصلاحه عكس الفضة، كما أن الذهب الصيني يجري استيراده من خارج مصر، معقبًا: «بيتحسب بالدولار برده، بس هو مغليش بالدرجة الكبيرة زي اللي حاصل في الدهب الأصلي».