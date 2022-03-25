4 عوامل تدمر الأوعية الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بعض العوامل تدمر الأوعية الدموية، منها التدخين؛ حيث إنه يهاجم الطبقة الداخلية للأوعية، ما يؤدي إلى موت خلايا هذه الطبقة، ومن ثم تنشأ ثقوب وندوب.

وأضافت المؤسسة أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يُلحق ضررا بالغا بالجدار الداخلي للأوعية الدموية، بينما يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تمزق الأوعية الدموية.

وتشكل مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار خطورة بالغة على الأوعية الدموية؛ حيث يترسب الكوليسترول تحت خلايا الأوعية الدموية مسببا الإصابة بتصلب الشرايين.

وحذرت الرابطة من أن أضرار الأوعية الدموية تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرة إلى إمكانية تجنب هذه المخاطر الجسيمة من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين، وذلك لضبط مستوى السكر وضغط الدم والكوليسترول.