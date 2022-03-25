كيف تكتشف الأحجار الكريمة الأصلية من المزيفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"ليس كل ما يلمع ذهباً"، ينطبق هذا المثل على المعادن الباهظة والأحجار الكريمة أيضاً.

فغالباً ما تأسرنا ألوان المجوهرات النقية اللامعة، ما يدفعنا إلى الخلط بين المزيف والحقيقي، نقدم لك طرقاً بسيطة يمكنك من خلالها معرفة مدى أصالة الحجر الكريم أو المعادن الثمينة، وفق ما نقل موقع "برايد سايد" الأمريكي.

- لون الياقوت الحقيقي أحمر قان لا ينفذ منه الضوء

لون الياقوت الحقيقي أحمر قان لا ينفذ منه الضوء، فإذا رأيت في الحجر آثار للون البرتقالي أو غيرها من الألوان الترابية، فهو غالبا حجر الجارنيت.

- تحتوي الأحجار الكريمة الحقيقية على بعض الشوائب والشقوق الصغيرة

نادراً ما يوجد حجر كريم مثالي دون أي شوائب. إذا نظرت إليه ملياً، قد تشاهد شقوقاً صغيرة وشوائب لن تجدها في الأحجار المزيفة. قد تحتوي الأحجار التي تُصنع في المعامل على عيوب أيضاً، لكنها تكون بنمط محدد.

- يمكنك التأكد من أصالة المعدن من خلال الصوت الذي يصدره

يصدر كل معدن اهتزازات فريدة عند اصطدامه بغيره من المعادن. لتتأكد أن قطعة الذهب التي لديك أصلية.

- تغير الأحجار الكريمة ألوانها باختلاف الضوء

يمكن لبعض الأحجار الكريمة تغيير لونها باختلاف لون ودرجة حرارة مصدر الضوء. عادة ما يبدو حجر الأكسندريت الحقيقي أخضر اللون في ضوء النهار، وأحمر في الضوء الصناعي.

حجر التورمالين وردي اللون، لكنه يظهر بمسحة بنية تحت الضوء الصناعي.

لكن لو غير الزفير لونه من الأزرق إلى البنفسجي مع تغير الضوء، فهو غالباً حجر صناعي.

السامور الشبيه بالحرباء (الزفير ذو اللون المتغير) شديد الندرة، وغالباً ما يمثله في الأسواق أحجار صنعت في المعمل.

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- لا يمكنك خدش الماس الحقيقي

الماس هو أكثر المعادن التي يعرفها الإنسان صلابة، لذلك لا يمكن خدشه بأي شيء آخر سوى الماس أيضاً. خاطر بفرك الماسة بالصنفرة. إذا كانت حقيقة، لن تجد أي نتيجة.

لكن مع أن الأحجار الأخرى أقل صلابة من الماس، فهي لا تزال أصلب من الزجاج. مرر الحجر الكريم برفق على حواف لوح زجاجي، إذا تسببت في خدش الزجاج، فالحجر أصلي.

- الماس له تأثير بصري مثير

يعكس الماس الحقيقي الضوء جيداً. وإذا وضعت الحجر على الجانب المستوي فوق نقطة مرسومة على ورقة، ونظرت إليها من الجانب المدبب في الماسة، لن ترى شيئاً.

- لن ينجح الذهب المزيف في اختبار المكياج

يجب أن يكون الذهب الحقيقي النقي متجانس، ومهما كان الصانع محترفاً، فلن يتمكن سوى من طلاء سطح المجوهرات المزيفة بالذهب. يعني هذا إمكانية ملاحظة المشكلات عند الوصلات والمناطق ذات التلفيات البسيطة.

وطريقة أخرى للتعرف على الذهب الحقيقي هي فركه على بشرتك بعدما تضعين عليها كريم أساس. إذا خلّف علامة سوداء، فهذا الذهب نقي.

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