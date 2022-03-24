تجهيزات أسرة شام الذهبي لحفل زفافها غدا: «العشا هيكون بسيط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة تتصدر حديث رواد ومتابعين مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة في عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، والذي عقد بحضور عدد قليل من المقربين والأصدقاء.

تجهيزات أسرة شام الذهبي لحفل الزفاف

وخلال الأيام القليلة سيعقد الاحتفال بحفل زفاف شام الذهبي الابنة الكبرى لأصالة، والتي تنشغل به الأسرة، ويجهزون جميعًا للمسات الأخيرة لعقد حفل الزفاف،بحسب تصريحات والدها أيمن الذهبي في برنامج «Et بالعربي».

قال أيمن الذهبي خلال حديثه عن ترتيبات العروس أن الحفل يعقد غدًا، وسوف يقتصر على حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى عدد محدود من الصحفيين، والمقربين إلى العروسين، ولوالدتها الفنانة السورية أصالة نصري.

وتابع والد شام الذهبي أن حفل الزفاف لن يكون كبير بالمعنى الحرفي، «هيكون عشا بسيط»، كما أنه سيعقد في الساعة الخامسة بعد الظهر، وبالتالي لا يحتاج إلى سواريه، فهو مجرد احتفال عائلي بزواج الابنة شام فقط.

عقد قران شام الذهبي

قران شام ذهبي عقد خلال الأيام الماضية بحضور عدد قليل أيضًا من الأهل والمقربين إلى الأسرتين، وظهرت العروس بإطلالة أنيقة وهي مرتدية فستانًا بسيط من اللون الأبيض من خامة التل، مع تسريحة الشعر المنسدل على الظهر والجانبين.

كما حرصت على وضع المكياج الهاديء الذي يبرز جمالها الطبيعي، والتقطت العديد من الصور بجانب زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، ومع والدتها وأسرتها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» عددًا من الصور التي جمعتها مع زوجها، مدونة عليها:«أستطيع حاليًا أن أناديك رسميًا بـ جوزي».

ولاقت صور العروسين آلاف من الإعجابات والمباركات، ورسائل التهنئة من الفنانين ونشطاء مواقع التواصل، وكان أبرزهم الفنانة هند صبري، وعلا رشدي.