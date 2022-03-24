طريقة عمل اللبن الرايب والزبادي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تخمير الحليب بالبكتيريا وتحويله إلى اللبن الزبادي، نقدم لك طريقة عمل اللبن الزبادي واللبن الرايب من الشيف عمار عاطف خلال البث المباشر على صفحة الخليج 365 من أحد محلات الألبان.

احضري حوالي 8 أكواب من الحليب كامل الدسم. نصف كوب من اللبن الزبادي.

- وضع الحليب في إناء على حرارة متوسطة حتى يصبح ساخناً حتى الغليان مع التقليب.

- يترك الحليب حتى يبرد ويصبح دافئاً، ويضاف إلي الكمية كوب زبادي مع التقليب.

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- يتم توزيع الكمية على عدد من الأكواب، ثم تغطية الأكواب بطبقة رقيقة من الشاش ويترك في الفرن وهو دافئ لمدة من يومين إلى 3 أيام.

- ثم بعد ذلك يضاف إلى الإناء الموضوع به الأكواب ماء مغلي، ثم بعد ذلك يوضع في الثلاجة.

واللبن الرايب نفس الطريقة ولكنه يترك مدة أطول في الفرن لتصل إلى 4 أو 5 أيام والاستغناء عن الماء المغلي.

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