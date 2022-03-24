جائزة الخليج 365 للأم الملهمة.. صوّت للقصة الأكثر إلهامًا للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق غنيم وعبدالله عويس:

غلاف- مايكل عادل:

يؤمن الكل أن محبة الأم لا توازيها محبة، وعطاؤها لا يقارن بآخر، وابتسامتها الأجمل على الإطلاق. هي المرأة الأولى في حياة الجميع، وإن تعددت العلاقات بعد ذلك.

في هذا العام قرر الخليج 365 تكريم الأم الملهمة، وكلهن ملهمات. أتاح فرصة لقرائه، لإرسال بضعة تفاصيل عن أمهاتهم، فتجاوزت الرسائل المئات، وكلها محفوفة بالمحبة، وبالمفارقات أيضًا.

في نهاية مارس، سيعلن الخليج 365 اسم الأم الملهمة، التي يختارها القراء عبر تصويتهم الإلكتروني، بعد مطالعة أبرز الرسائل التي وصلته. بطولات مختلفة وتفاصيل مدهشة، يجمعها رابط الأمومة. والاختيار لكم..

اقرأ قصص الأمهات الملهمة، واختر من بينها التي تراها أكثر إلهامًا، للتصويت قبل الموعد النهائي في 28 مارس الجاري.. اضغط هنا

