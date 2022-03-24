طريقة عمل السوبيا «زي المحلات».. نوعي في عصائر رمضان لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السوبيا من المشروبات التي يعتاد الأشخاص على تناولها في المحلات، ويشتهر وجودها في رمضان مع مجموعة من العصائر الأخرى مثل التمر الهندي، الخروب، وقمر الدين، والكثير من المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم بعد الساعات الطويلة من الصيام، لذا كانت طريقة عمل السوبيا زي المحلات من العصائر التي تبحث عنها السيدات لتحضيرها إلى أسرهن خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ العديد من ربات المنزل في وضع خطط جدول رمضان الممتليء بالأطعمة والعصائر المتنوعة، لذا يقدم إليك مطبخ «هن» طريقة عمل السوبيا زي المحلات وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مكونات عمل عصير السوبيا

- حليب بودرة.

- ماء مثلما ترغبين.

- سكر.

- حليب.

- جوز هند.

- فانيليا.

طريقة التحضير

- احضري السكر في وعاء كبير، ثم اسكبي عليه الفانيليا، حليب البودرة، وضربهم جيدًا لمدة تتراوح من 10 إلى 15.

- اسكبي الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا.

- ضيفي جوز الهند مع التقليب جيدًا مرًة أخرى.

- اسكبي الماء حسب رغبتك، ثم امزجي الخليط جيدًا لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- جهزيه إلى التقديم.

ونقدم إليك طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، وفقًا لخبيرة المطبخ أميرة شنب عبر برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات تحضير بودرة السوبيا

- ربع كوب من السكر البودرة.

- ربع كوب من الأرز المفروم.

- جوز هند مبشور.

- 8 ملعقة كبيرة من حليب بالبودرة.

- فانيليا.

خطوات التحضير

- قلب يجميع المكونات المذكورة سابقًا معًا، ثم احفظيها في برطمان حتى تكون جاهزة في أي وقت تحتاجين إلى تحضيرها.

- يمكنك حفظها في وعاء مغلق بشكل جيد، أو داخل برطمان معقم جيدًا، وتترك بعيدًا عن البهارات التي تتواجد في المطبخ.

- احفظي خليط السوبيا في الفريزر حتى تحافظين عليها من التلف.

- احرصي على تحضير خليط السوبيا بقوام متجانس، حتى تكون شهية المذاق.

- يفضل خلط السوبيا مع الحليب في الخلاط، حتى تتأكدي من تجانس المكونات معًا.

تحضير سوبيا العصير

المقادير

- بودرة سوبيا.

- فستق.

- حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

- ضعي المكونات في الخلاط واضربيهم جيدًا، مع وضع الفانيليا حسب الرغبة، إذ تساعد على إضفاء نكهة لذيذة إلى مكونات العصير.

- ضيفي كمية السكر التي ترغبيها، كما يمكنك استبداله بالعسل الأبيض، باعتباره صحي أكثر.

- اضربي المكونات مرة أخرى في الخلاط لمة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- جهزي عصير السوبيا إلى التقديم.

طريقة عمل السوبيا الحمراء

- بودرة سوبيا.

- لون أحمر طبيعي.

- سكر.

- حليب جوز الهند.

خطوات التحضير

- ضعي المكونات في الخلاط، ثم ضيفي السكر إلى الخليط.

- اضربي الخليط معًا لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس المكونات.

- جهزيها إلى التقديم.

- يمكنك وضع حبات الفستق إلى داخلها.

- احفظيها في الثلاجة لحين تناولها، أو قدميها إلى أسرتك.