الامارات | لقطة نادرة من أعلى قمة هرم خوفو ونقوش فرعونية على الحجار (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة نادرة من أعلى قمة هرم خوفو ونقوش فرعونية على الحجار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لقطة نادرة للهرم الأكبر "خوفو" في مصر ، تُظهر دقة عمل قدماء المصريين الذين قاموا بالنقش على كل حجر من الأحجار المرصوفة فوق بعضها البعض بعناية فائقة .

تجدر الإشارة إلى أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع، ويقع بمنطقة أهرام الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل في مصر، والمسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

وتشمل ثلاثة أهرامات وهي: خوفو، خفرع، منقرع والتي بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه والذي دفن فيه.

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