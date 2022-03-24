علاج الضغط المنخفض للحامل بطرق طبيعية.. وداعا للدوخة المتكررة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اضطراب ضغط الدم من الأشياء الشائع حدوثها على صحة السيدات خلال فترة الحمل، خاصة في الأشهر الأولى أو المتوسطة، إذ تظهر العديد من التغيرات على صحتهن والتي يعتبر أبرزها تغير قياس ضغط الدم من وقت لآخر، إذ يكون منخفضًا أو مرتفعًا، وعلاج ضغط الدم المنخفض للحامل من الأمور التي يلزم استشارة الطبيب بها أولًا، حفاظًا على صحة السيدات.

وتتعدد وسائل علاج ضغط الدم المنخفض للحامل إذ تلجأ معظمهن إلى الطرق الطبيعية، والتي تتمثل في تناول بعض الأطعمة التي تساعد على ظبط مستوى ضغط الدم، وأخريات يلجأن إلى المتابعة مع طبيبهن المتخصص إدراكًا منهن أنه أمر طبيعي يحدث خلال فترة الحمل لارتفاع نسبة إفراز هرمون البروجسترون.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إسماعيل أبو الفتوح أستاذ النساء والتوليد والعقم النسائي، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إن انخفاض ضغط الدم من الأشياء التي تؤرق السيدات، نظرًا لما يصاحبه من أعراض مثل الغثيان والدوخة، ولكنه من الأعراض الطبيعية للحمل، والتي لا يلزم القلق منها.

وأوضح «إسماعيل» أنه يلزم على السيدات اتباع نظام غذائي صحي متكامل، بالإضافة إلى الحرص على عدم بذل مجهود وأخذ قسط كافي من النوم، وتناول الفيتامينات المحددة من قبل الطبيب، إذ تظهر أعراض الضغط خلال الحمل خاصة في أول ثلاث شهور، ولكن تنتهي تلقائيًا بمرور فترة الحمل.

أسباب انخفاض ضغط الدم

وتابع «أبو الفتوح» خلال حديثه أن انخفاض ضغط الدم خلال فترة الحمل ترجع للأسباب التالية:

- الإصابة بالالتهابات.

- الركوض في الفراش لمدة طويلة.

- اتباع روتين غذائي خاطيْ.

- الإصابة بأمراض القلب.

- فقر الدم.

- عدم الحصول على القدر الكافي من النوم.

- فقدان الجسم لبعض الفيتامينات المهمة مثل «ب».

وبحسب موقع «WebMD» يمكنك علاج انخفاض ضغط الدم، باتباع النصائح التالية:

- يلزم الحرص على النهوض برفق عند الاستلقاء على الفراش، أو الجلوس حتى لا تشعرين بالدوخة.

- احرصي على تناول القدر الكافي من السوائل خلال اليوم، حتى لا يصاب الجسم بالجفاف.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر.

علاجات منزلية

كما يمكنك اتباع بعض العلاجات المنزلية التي تتمثل فيما يلي:

- يعتبر الزبيب من الوسائل المتداولة والمعروفة لخفض ضغط الدم، إذ يمكنك نقعه في كوب من الماء لمدة 24 ساعة، ثم تناوليه في بداية اليوم على الريق.

- يمكنك تناول بعض المشروبات في بداية اليوم على معدة فارغة والتي تساعد على خفض ضغط الدم، مثل تناول الماء المنقوع به بعض أوراق الريحان المضاف إلأيها معلقة من العسل الأبيض.

- يعد الزنجبيل من المشروبات التي تساعد على ظبط مستوى ضغط الدم في الجسم، لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على منع حدوث اضطرابات في ضغط الدم.

- يمكنك تناول الجزر، أو شربه كعصير لأنه يساعد على تدفق الدورة المدوية في الجسم بشكل منتظم.

- انتبهي إلى المتابعة مع الطبيب المعالج عند ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجنين.