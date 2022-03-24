علاج الإسهال للرضع عمر سنة.. 6 نصائح لتجنب الإصابة

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاج الإسهال للرضع عمر سنة من الأشياء التي تبحث عنها الأمهات خاصة حديثات الولادة، إذ يسيطر القلق على معظمهن بمجرد علمهن بشيء يمس رضيعهن، ويراودهن الشكوك بشأن ما يتناوله الرضيع، رغم أنه من أحد الطرق الصحية التي يتخلص بها الجسم من الجرائيم التي يمكن أن تتواجد في جسم الطفل.

ومن المحتمل أن يصاحب الإسهال بعض الأعراض التي تؤرق الأمهات، مثل القيء، الغثيان، آلام في المعدة، وارتفاع درجة الحرارة، لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي، طريقة علاج الإسهال عند الرضع عمر سنة.

أسباب الإمساك لدى الأطفال

قال الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإسهال عند الأطفال من المشكلات التي تتكرر على الأطفال خلال المرحلة العمرية الأولى، وتظهر على الطفل عادة إذا كان الطفل يرضع صناعيًا، إذ أن الرضاعة الطبيعية تعتبر هدية من الأم لطفلها.

وأوضح «رفعت» أن الحليب الصناعي، يسبب الإمساك، الإسهال، نزلات معوية إلى الطفل، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الصحية والنفسية، وعلاج الإسهال عند الأطفال يكون من خلال توفير السوائل اللازمة التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر، ولتعويض ما يفقده من مواد وسوائل بسبب تكرار الإسهال.

وتابع استشاري طب الأطفال أنه يلزم على الأمهات الاعتناء بما تتناوله خلال فترة الرضاعة، لأن كل ما تأكله يؤثر على الطفل، إذ يفضل تناول الخضروات والفواكه المتنوعة التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى ضرورة الحرص على تناول العناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة، منبهًا على أنه يلزم استشارة الطبيب المتخصص عند تواجد المشكلة على الطفل لمدة 24 ساعة، أو عند ظهور أعراض مثل السخونية والقيء.

طرق علاج الإسهال عند الأطفال

يمكنك اتباع عدد من النصائح لعلاج الإسهال عند الأطفال، وذلك وفقًا لموقع «WebMD»، تتمثل فيما يلي:

- إذا كنت ترغبين في التحكم في الإسهال لدى طفلك، يمكنك علاج ذلك بتناوله المواد النشوية مثل البطاطا، الأرز الأبيض، الجزر، وذلك إذا كان الطفل في مرحلة تهيئة لتناول الأطعمة المختلفة.

- احرصي على تناول طفلك للفواكه المختلفة، خاصة الموز لأنه من المصادر الغنية بالبكتين، والذي يعتبر من الألياف الذائبة التي تساعد الجسم على امتصاص السوائل الموجودة في الأمعاء، وبالتالي يساعد على الحد من الإصابة بالإمساك.

- يلزم الانتباه إلى المياه المقدمة إلى الطفل، إذ يلزم أن تكون على درجة كبيرة من النقاء.

- احرصي على غسل يديك قبل إعداد الطعام إلى الطفل، أو قبل رضاعته.

- العناية بالأطعمة، وطريقة حفظها من الجراثيم والبكتيريا.

- التخلص بشكل جيد من فضلات الطفل، مع الحرص على التعقيم جيدًا.