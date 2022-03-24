نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتميز شهر رمضان بالأطعمة الشهية المليئة بالسعرات الحرارية التي يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن، لذا سنوفر لكم بعض النصائح التي تساعدك على تجنب زيادة الوزن خلال الـ 30 يوما.

تناول الأطعمة بشراهة خلال شهر رمضان من أكثر العادات التي يقبل عليها معظم الأشخاص، حيث تكون الأجواء الاسرية مميزة خلال فترة الإفطار، لذا طرق السيطرة على الوزن خلال شهر رمضان، وفقًا لما ورد في موقع parade، والتي تتمثل فيما يلي :

كيفية تجنب زيادة الوزن خلال رمضان

البروتين

يلعب البروتين دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، لذا يجب الحرص على وجوده في وجبتي الإفطار والسحور، مما يقلل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، علاوة على ذلك، يساعد البروتين على بناء وتقوية العضلات.

تناول الماء

من الضروري شرب كمية وفيرة من الماء في رمضان في الفترة ما بين الإفطار والسحور، للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، بالإضافة إلى أن تناول الماء بكميات مناسبة تساعد على شعورك بالامتلاء، وبالتالي تساعدك على تجنب زيادة الوزن.

النشاط البدني

ينبغي الحفاظ على النشاط البدني في رمضان، عن طريق بعض ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي وركوب الدراجات، والتي تساعد على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها خلال الإفطار أو السحور.



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تناول الحلويات

يشتهر شهر رمضان بالحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات عادة ما تكون مرتفعة السعرات الحرارية والدهون التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لذا يمكن تناولها ولكن باعتدال من خلال تذوق قطعة بسيطة جدًا، وتجنب المشروبات المحلاة، واحرص على أن تكون نسبة السكر في المشروبات ضئيلة جدًا أو منعدمة.

احتياجاتك من السعرات الحرارية

تعرف أولاً على السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك بناءً على عمرك ومستوى نشاطك، ويجب معرفة السعرات الحرارية للأطعمة التي نتناولها خلال شهر رمضان، وتناول ما يتناسب مع احتياجتك، لتجنب زيادة الوزن.

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