لو شريك حياتك أقصر منك.. إليك هذه النصائح لمظهر لائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كان شريك حياتك أقصر منك يوضح خبير الموضة ومصمم الازياء محمد كمال لـمصراوي نصائح لمظهر لائق رفقة شريك حياتك.

- يجب على البنت مراعاة عدم إبراز طولها بشكل مبالغ في حالة أن شريكها أقصر وذلك بتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.

- تجنب تسريحات الشعر الموفوعة والعالية، والبنت المحجبة تتجنب الإيشاربات بالفات العالية أيضاً.

- تجنب اللون الواحد، اللون الواحد خاصة الألوان الغامقة تعطي إحساسا بالطول.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس

- الاعتماد على الأحذية دون كعب عالي، يمكنك اختيار كعب متوسط في حالة الفساتين السوارية.

- يُفضل الاعتماد على الألوان الداكنة في الأحذية.

- تجنبي الملابس ذات الخطوط الطولية، ويمكنك استبدالها بنقوشات، وخطوط عريضة.

- ويُمكنك أيضاً اعتماد بناطيل مناسبة لطويلات القامة (كالشارلستون، الستريت، الهاي ويست)، فهذه الملابس كاجوال ومريحة.

لمتابعه كل ما يخص علاقات الرجل والمرأة والمنوعات.. اضغط هنا