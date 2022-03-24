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لو شريك حياتك أقصر منك.. إليك هذه النصائح لمظهر لائق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كان شريك حياتك أقصر منك يوضح خبير الموضة ومصمم الازياء محمد كمال لـمصراوي نصائح لمظهر لائق رفقة شريك حياتك.

- يجب على البنت مراعاة عدم إبراز طولها بشكل مبالغ في حالة أن شريكها أقصر وذلك بتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.

- تجنب تسريحات الشعر الموفوعة والعالية، والبنت المحجبة تتجنب الإيشاربات بالفات العالية أيضاً.

- تجنب اللون الواحد، اللون الواحد خاصة الألوان الغامقة تعطي إحساسا بالطول.

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- الاعتماد على الأحذية دون كعب عالي، يمكنك اختيار كعب متوسط في حالة الفساتين السوارية.

- يُفضل الاعتماد على الألوان الداكنة في الأحذية.

- تجنبي الملابس ذات الخطوط الطولية، ويمكنك استبدالها بنقوشات، وخطوط عريضة.

- ويُمكنك أيضاً اعتماد بناطيل مناسبة لطويلات القامة (كالشارلستون، الستريت، الهاي ويست)، فهذه الملابس كاجوال ومريحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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