5 حالات طبية نادرة يعتقد المصابون بها أنهم محسودين.. "اعرفها وبلاش وهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يكره الكثير منا شعور الخوف الذي يشلنا في مواقف الحياة اليومية ويتركنا نتمنى ألا نشعر بالخوف على الإطلاق وقليل من الأشخاص ينكرون حقيقة أن الألم الجسدي أمر مزعج، والكثير من هذه الأشياء موجودة بالفعل في الحياة الواقعية، ولكنها غالبًا ما تأتي مع مجموعة من الحالات المزمنة النادرة.

وفيما يلي نقدم لكم 7 حالات طبية نادرة تجعل الأشخاص الذين يعانون منها يعتقدون أنهم محسودين، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. بكاء دموع الكريستال:

تتكون هذه الحالة من تراكم بلورات صلبة في القرنية، كما إنه أحد أعراض اضطراب وراثي نادر يستهدف أنسجة وأعضاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الكلى والعضلات والكبد والبنكرياس والدماغ، بالإضافة إلى العين نفسها، والأسوأ من ذلك، أنه إذا تركت هذه الأعراض دون علاج، فقد تسبب رهاب الضوء، وهو شكل من أشكال حساسية العين التي تنطوي على شعور مؤلم استجابة لأشعة الشمس.

المصطلح الطبي: داء السيستين العيني

2. الغياب التام للخوف:

هذا الافتقار التام للخوف هو نتيجة اضطراب وراثي نادر للغاية حيث تم الإبلاغ عن أقل من 500 حالة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى هذه الأعراض النفسية، فإن المرض يصيب الجلد والمسارات التنفسية والجهاز العصبي، وعلى الرغم من أن هذا الخوف قد يبدو محسودًا للوهلة الأولى ، إلا أنه في الواقع يترك المريض عرضة لجميع أنواع المخاطر.

المصطلح الطبي: مرض Urbach-Wiethe

3. عدم الحساسية بالألم:

على الرغم من أن عدم القدرة على الشعور بأي ألم يبدو مغريًا، إلا أنه في الواقع لعنة خفية، وفي الواقع تخبرنا أجسادنا بالمشاكل التي تعاني منها بإرسال إشارات إلينا على شكل ألم، وسيكون عدم وجود هذه الإشارات والعلامات أمرًا خطيرًا، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، وهذه الحالة هي في الواقع نتيجة لجين معيب معين.

المصطلح الطبي: التسكين الخلقي

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4. الذاكرة الفائقة:

يتذكر الأشخاص المصابون بهذه الحالة بدقة كل تفاصيل حياتهم، حتى لو كانوا يصفون أحداثًا من طفولتهم العميقة، ولا يزال السبب الدقيق غير معروف، ومع ذلك، تشير الأبحاث الجارية إلى أنه قد يكون له أساس وراثي، وإذا كنت تعتقد أنه أمر يحسد عليه، فتذكر أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون تغطية اللحظات غير السارة التي يفضلون نسيانها، وأن ذاكرتهم النشطة باستمرار تسبب لهم صداعًا مزمنًا وأرقًا.

المصطلح الطبي: فرط التذكر.

5. متلازمة العبقرية:

متلازمة العبقرية هي حالة نادرة تكون نموذجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو، أو المصابين بتلف في الدماغ، وبشكل عام في النصف المخي الأيسر، ويُظهر المرضى الذين يعانون من مثل هذه الظروف مواهب غير عادية في الموسيقى والرسم والحسابات وبناء نماذج ثلاثية الأبعاد، وعلى الرغم من كونهم عباقرة في بعض المجالات، إلا أنهم يواجهون صعوبات في مجالات أخرى.

المصطلح الطبي: متلازمة سافانت.

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