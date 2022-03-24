أفضل أنواع الجبن لسفرة رمضان.. وكيفية حفظه وصلاحيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

السحور من الوجبات الرئيسية في رمضان، ويفضل تناول أطعمة مغذية ومفيدة ومشبعة ولا تسبب العطش.

وفي جولة لمصراوي في أحد محلات الألبان وضح الشيف عمار عاطف خلال البث المباشر على صفحة الخليج 365 أفضل أنواع الجبن في سحور رمضان.

- الجبن القريش

الجبن القريش يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم، وخاليه من الملح تماماً لذا فهي الخيار الأمثل.

- الجبن الكيري الكريمي

الجبن الكيري نسبة الملح به قليلة ويتميز بمذاقه الممتاز، كما أنه يضاف لأنواع أخرى مثل الفيتا والشيدر.

- جبن كيري بالزعتر وزيت الزيتون

هذا الخليط من أنواع سلطات الجبنة ويتميز بمذاقه الجيد وفوائده.

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- الجبن الرومي الجديد

هناك نوعين من الجبن الرومي، أحدهما يسمى بطارخ "القديم" ويتميز بمذاقه المالح، والآخر جبن رومي جديد "عادي" ملحه أقل ولونه أسفر غامق ويصلح لسفرة رمضان.

وأضاف عمار عاطف نصائح للحفاظ على الجبن طري وطازج بعد شراؤه، أنه يجب حفظه في الثلاجة وتغطيته بكس بلاستيك من أكياس الثلاجة ووضع الجبن القريش والدوبل والجبن الأبيض في "الشرش" الخاص بكل نوع.

وأوضح أن صلاحية الجبن القريش والقشدة لا تتجاوز الأسبوع وذلك لخلوهم من المواد الحافظة.

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