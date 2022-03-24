الامارات | الحكومة المصرية تطرح مقابر بالدولار للمقيمين بالخارج لأول مرة في تاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تطرح مقابر بالدولار للمقيمين بالخارج لأول مرة في تاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجهز وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر طرح أراضي لإنشاء مقابر للمصريين المقيمين بالخارج لأول مرة في تاريخ الوزارة بنظام سداد بالدولار.

ويهدف الطرح الجديد لتوفير أراضي متعددة الاستخدامات وستكون في كل من مدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الطرح الجديد جاء تلبية رغبات المصريين المقيمين بالخارج، بعدما ارتفعت الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ لإقامة مقابر في أغلب المدن الجديدة.

وأكدت أن الطرح الجديد سيكون سداده بالدولار، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي تطرحها الدولة للعاملين بالخارج تكون بالدولار، لتوفير السيولة المالية للدولة خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة.

وأوضحت أن الشروط الخاصة لحجز المقابر لن تختلف كثيرًا عن الطروحات التي تقوم بها وزارة الإسكان داخليًا، لافتة إلي أن لجنة التسعير تعكف حاليا علي تحديد قيمة متر الأرض ومن المتوقع أن يرتفع السعر وفقا لأخر طرح الوزارة في هذا الشق.

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