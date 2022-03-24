من غير صالون تجميل.. وردي خدودك ورطبي بشرتك و«متدفعيش ولا مليم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداولت خلال الساعات الماضية فاتورة صادرة لإحدى السيدات من أحد مراكز التجميل، شملت عدد من الجلسات التجميلية التي تمثلت في توريد الشفاه، الخدود، عمل الأظافر، سشوار الشعر، وغيرها من الإجراءات، التي شملت تكلفتها ما يتعدى الـ43 ألف جنيه.

طرق العناية بالبشرة بعيدًا عن مراكز التجميل

وأحدث المبلغ جدلًا واسعًا عبر منصات «السوشيال ميديا»، وأصيب العديد من الفتيات بحالة من الاحباط في الجروبات الخاصة بالفتيات، متسائلين عن المبلغ المدفوع، وأن الكثير منهن غير قادرات على دفع هذا المبلغ للاعتناء بأنفسهن أو الحرص على جمالهن، لذا يقدم «هن» في الموضوع التالي، بعض الطرق التي تساعدك على الاعتناء بشعرك وبشرتك دون اللجوء إلى مراكز التجميل.

ووفقًا لصحية «Times Of India»، نقدم إليك مجموعة من النصائح للعناية بالشعر والبشرة:

- استخدامي غسول وجه مناسب لنوع بشرتك، يحدد من قبل الطبيب المتخصص، واحرصي على غسل وجهك مرتين خلال اليوم.

- احرصي على وضع كريم واقي الشمس، وإن كنت تجلسين في المنزل، نظرًا لأن الأشعة فوق البنفسجية من أكثر الأشياء المضرة على البشرة والتي تسبب إصابتها بالتصبغات أو ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

- استخدمي كريمات ترطيب للبشرة خلال فترة الليل والنهار، حتى يكون جلدك بطبيعة جيدة، بالإضافة إلى الحرص على استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة من المواد الكيميائية، إذ تسبب أضرارًا بالغة على البشرة.

- للعناية بشعرك حتى يصبح طويلًا وكثيفًا إذا كنت ترغبين في ذلك، احرصي على غسل الشعر بالشامبو المناسب مع وضع البلسم، بالإضافة إلى تدليك فروة الرأس من وقت لآخر حتى تنشط تدفق الدم في فروة الرأس.

- احرصي على تقشير البشرة مرة خلال الأسبوع، ولكن بحذر كما يفضل استشارة طبيب الجلدية أولًا، إذ أنه من المحتمل أن تسبب بعض مواد التقشير تهيج في الجلد.