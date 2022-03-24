طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات.. «ولادك مش هيشتروها من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكوكيز، هي أقراص دائرية صغيرة يعشقها الأطفال خاصة والكبار أيضاً، وتصنع من دقيق القمح وتزين بحبات الشيكولاتة ويمكن إضافة القهوة إليها لتعطي طعما مميزا، لأن الكثير من الصغار يحبون شرائها، لذا تسعى الأمهات لمعرفة طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات لإعدادها في المنزل.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، وهي كالتالي:

طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات

طريقة عمل الكوكيز مثل المحلات بمقادير بسيطة يمكن إعدادها في المنزل، وهي:

المكونات:

4 أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم.

كوبان ونصف صغير من السكر البني.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب كبير من الزبدة السائلة.

كوب ونصف من حبات الشيكولاتة.

بيضتان.

طريقة التحضير

بعد معرفة المكونات اللازمة لطريقة عمل الكوكيز مثل المحلات، أولا يتم تجهيز الخلاط الكهربائي بعد ذلك يوضع البيض مع السكر البني وخلاصة الفانيليا ثم تضرب المكونات جيدا لكي يكون خليط متناسق، بعدها يضاف إليهم كلا من الزبدة والكورن فليكس المطحون أوالدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا وتخفق المكونات جيدا لكي نحصل على خليط متجانس.

في الخطوة التالية توزع حبات الشيكولاته الصغيرة على الخليط الذي تم خفقة جيداً بواسطة ملعقة، ثم يضاف إليهم الدقيق تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة تماما ولينة.

في الصينية المراد وضعها في الفرن نبطنها بورق زبدة ثم تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية في الحجم وترص بالترتيب على ورق الزبدة في الصينية.

على درجة حرارة أكبر من 180 درجة مئوية، يسخن الفرن ثم ندخل إليه الصينية التي تم تشكيل الكوكيز فيها لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع حتى تنضج هذه الكرات وتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم.

طريقة أخرى لعمل الكوكيز

من ضمن وصفات الكوكيز هي وصفة الكوكيز شوكليت شيبس وهي تشبه طريقة تحضير الكوكيز مثل المحلات وأعدتها الشيف فاطمة أبو حاتي بالمقادير التالية:

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم.

كوبان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 أكواب من السكر الناعم.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة التحضير.

شوكليت شيبس

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة نضع كلا من السكر والزبدة وتضرب المكونات جيدًا بواسطة بالمضرب الكهربائي حتى يتحول القوام إلى قوام كريمي، ويصبح لونه أبيض.

بعد تجهيز بولة أخرى نخفق فيها البيض مع الفانيليا ثم يضاف إليهم خليط الزبدة والسكر وتخفق المكونات مرة أخرى حتى تتجانس.

في الخطوة التالية نضع كلا من الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم ونخلطهم جيدا، ثم يضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى المكونات الأخري وتعجن جميعا حتى تصبح عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

بعد ذلك تقطع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم يتم الضغط على كل كرة حتى تأخذ شكل الكوكيز المميز وبعدها يضاف إليها قطع الشيكولاتة على وجه كل قطعة، تدهن الصينية بالزيت ثم ترص بها كل الكوكيز وفي فرن درجة حرارته 190 درجة، توضع الصينية لمدة ربع ساعة حتى يتم خبز الكوكيز ويتلون باللون الذهبي، يمكن إضافة أطعمة مختلفة إليه حسب الرغبة ويمكن عجنه بالقهوة أو الكاكاو ليأخذ اللون الغامق.