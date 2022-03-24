9 أسباب تجعل النساء يشعرن بالبرودة طوال الوقت مقارنة بالرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أنه من الطبيعي أن يشعر الجميع بالبرد في أيام الشتاء، إلا أن النساء يشعرن بالبرودة دائما طوال الوقت مقارنة الرجال، وهذا يرجع لعدة أسباب علمية، نذكرها لكم في التقرير التالي، وفقا لموقع "idiva".

1. النحافة:

عندما تعانين من فقدان الوزن، فإنك تفتقرين إلى المستوى المناسب من الدهون في الجسم لحمايتك من درجات الحرارة الباردة، وإذا كنتِ تقللين من السعرات الحرارية للحفاظ على هذا الوزن، فأنتِ بذلك تتنازلين عن عملية التمثيل الغذائي في جسمك، لذا حاولي تضمين الأطعمة الصحية بالبروتينات والدهون والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على حرارة الجسم.

2. اختلال توازن الغدة الدرقية:

يؤدي عدم كفاية إفراز الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، مما يمنع جسمك من إنتاج الحرارة الكافية. من العلامات الأخرى لقصور الغدة الدرقية ترقق الشعر وجفاف الجلد والتعب.

3. النساء أفضل في الحفاظ على الحرارة:

اكتشف العلماء أن النساء لديهن طبقة دهنية موزعة بشكل متساوٍ ويمكنهن سحب كل دمائهن إلى أعضائهن الأساسية، وبالتالي الحفاظ على حرارة الجسم. ولكن هذا يعني أيضًا انخفاض تدفق الدم إلى أيديهم وأقدامهم ونتيجة لذلك يشعرون بالبرد.

4. لا تحصل على قسط كافٍ من النوم:

عندما تشعر بالإرهاق من ليلة مضطربة، فإن التمثيل الغذائي الخاص بك يعمل بوتيرة أبطأ، ما ينتج عنه حرارة أقل ويبطئ الدورة الدموية.

5. إذا كنت تعاني من الجفاف:

الماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم. يحبس الحرارة ويطلقها ببطء، ما يحافظ على درجة حرارة جسمك في منطقة مريحة. مع كمية أقل من الماء، يكون جسمك أكثر حساسية لدرجات الحرارة القصوى.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

6. نقص فيتامين ب 12:

يحتاج جسمك إلى فيتامين ب 12، المشتق من المنتجات الحيوانية، لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين عبر نظامك، ويؤدي عدم كفاية كمية B12 في الدم إلى فقر الدم الخبيث أو نقص خلايا الدم الحمراء، مما يجعلك تشعرين بالبرودة.

7. قبل الدورة الشهرية:

الشعور بالبرد قد يكون مجرد فترة ما قبل الدورة الشهرية. يختلف إدراك النساء للبرد وفقًا لمراحل الدورة الشهرية، لأن درجة حرارة الجسم تختلف بالفعل بدرجة واحدة.

هذا تغيير ملحوظ، وإذا كانت يديك وقدميك الباردة مصحوبة بالتعب والانتفاخ، فربما تكوني متأكدة من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

8. مرض السكري:

يؤدي مرض السكري الذي لا يتم السيطرة عليه إلى حالة تسمى اعتلال الكلية المحيطي، وهو هجوم مستمر على الأعصاب، ما يوفر الإحساس باليدين والقدمين، ونظرًا لأن هذه الأعصاب مسؤولة أيضًا عن إرسال رسالة إلى الدماغ بخصوص الإحساس بدرجة الحرارة، فقد تشعر يديك وقدميك بالبرودة.

9. بناء العضلات:

تساعد العضلات في الحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق إنتاج الحرارة، وتشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال لأن عضلاتها أقل.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا