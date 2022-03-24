"توتر ثم توازن".. خبير أبراج يتوقع من الفائز في مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، مباراة مصر والسنغال مساء غدٍ الجمعة في الساعة التاسعة والنصف، في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم إحدى بطاقات التأهل عن قارة إفريقيا لمونديال 2022.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال الجمعة على ملعب إستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وتعد المباراة حدثا ينتظره المصريون لتشجيع المنتخب، ولهذا نستعرض توقعات الأبراج الفلكية لأداء المنتخب، وفقًا لما قاله خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريحه لـ "الخليج 365".

يقول خبير الأبراج، إن طاقة المنتخب المصري يوم الجمعة ستكون مليئة بالتوتر وعدم التركيز، وهو ما يظهر على كل من اللاعب محمد صلاح، ومحمود الونش، كلاهما مواليد برج الجوزاء.

وأضاف: كيروش برج الحوت، حيث يتواجد كوكب عطارد حاكم الجوزاء في بيت الحوت، ما يمنحه تفكيرا جيدا لاتخاذ القرار المناسب من حيث ردود الفعل من قبل محمد صلاح والخطة والتغييرات المناسبة من قبل كيروش.



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لكن سيكون الأفضل كل من عمرو السوليه (برج الحمل) وترزيجيه (برج الميزان)، ما يخلق حالة من التوازن في صفوف المنتخب المصري وتنقلب الكفة بعد تلاشي الأخطاء التي قد تحدث، وتكون النتيجة في صالح المنتخب المصري بصعوبة في نهاية المباراة بعد فترة من التخبط والتقلبات.

أما عن احتمالات نتيجة المباراة، فيتوقع أن تكون نتيجة المباراة تعادل أو فوز فارق هدف للمنتخب المصري.

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