8 أشياء يمكنك تجريبها لإزالة أعراض السموم من رئتيك بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يؤثر التلوث والعادات السيئة والبيئة على الوظائف العادية للرئة، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات في الجهاز التنفسي.

وتوجد بعض الطرق التي يمكن اللجوء إليها لحماية رئتيك من هذه الأمراض، فرغم قدرة هذا العضو على علاج بعض الأضرار التي تصيبه، إلا أن هذا لا يمنع بذل القليل من الجهد للحفاظ على صحته.

نقدم لكم 8 نصائح من الخبراء قد تساعد في استشفاء الرئتين وفقاً لموقع برايت سايد.

1. تناول المشروبات الطاردة للسموم

ضع في اعتبارك أن صحة الرئتين تبدأ في التحسّن بعد فترة تقدّر بأسبوعين إلى ثلاثة أشهر. وبالتالي، قد تشعر بأن صحّتك أصبحت أفضل مما كانت عليه بعد حوالي شهر واحد. في هذه الحالة، توجد بعض المشروبات التي قد تساعد في تقليل المخاط وإزالة السموم من الرئتين، وهي:

العسل والماء الساخن

ماء الليمون

الشاي الأخضر

عصير الجزر

الكركم والزنجبيل

مشروبات الموز والسبانخ والتوت

2. العلاج بالملح

يعتمد العلاج بالملح على تنفس هواء يحمل جزيئات ملح صغيرة، ويُعتبر حلاً بديلاً لمداواة مشكلات الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال. يمكنك زيارة كهف مالح أو شراء مصباح ملح الهيمالايا واستخدامه في المنزل.

3. تناول زيت الأوريجانو

زيت الأوريجانو هو مضاد طبيعي للاحتقان. كل ما عليك فعله هو أخذ كمّيتين متساويتين من زيت الأوريغانو وزيت اللوز وصنع خليط. بعد ذلك، ضع قطرة إلى قطرتين من هذا المزيج تحت لسانك لمدة 3-5 دقائق ثم اغسل فمك بالماء.

لتلاحظ فعالية هذه الطريقة، عليك تكرارها 3 مرات في اليوم لمدة تتراوح من أسبوع إلى 4 أسابيع.

4. لا تستحم بماء دافئ أكثر من 3 مرات في الأسبوع

لتحسين عملية تنفسك، يمكنك استخدام مرطب هواء يعمل بالرذاذ البارد، أو الاستحمام بماء دافئ مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لتجنب المشكلات الجلدية. كذلك، احرص على ألا تكون درجة حرارة مياه الاستحمام عالية، وحافظ عليها بين 32 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

5. تجنب بعض المنتجات

أضف الأطعمة المزيلة للسموم والمضادة للالتهابات، مثل الأطعمة الحارة والفجل والأعشاب، إلى نظامك الغذائي، وتذكّر دائماً أن بعض الأطعمة تزيد المخاط في رئتيك، ومنها:

منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والزبدة والزبادي والكفير والحليب.

الأطعمة المصنعة كاللحوم المعلبة والعديد من المنتجات الأخرى المماثلة.

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6- تنظيف اللسان

للفم الصحي والخالي من الأمراض دور في حماية رئتيك. ومع ذلك، غالباً ما ننظف أسناننا دون الاهتمام بلساننا، مع أن نظافة اللسان مهمة لتجنب تراكم البكتيريا.

7. مارس تمارين التنفس أثناء ضم شفتيك

تساهم هذه التمارين في إخراج الهواء المحبوس في الرئتين وتحسين عملية التنفس وخلق شعور بالراحة. إليك كيفية أدائها:

أرخ عضلات رقبتك وكتفيك.

الآن تنفس ببطء من خلال أنفك بينما تعُدّ إلى الرقم 2 مع إبقاء فمك مغلقاً. لا بأس إذا تنفست بطريقة طبيعية غير عميقة.

ضُم شفتيك وابدأ في إخراج الهواء ببطء من فمك مع العد إلى 4. عليك أداء هذا التمرين من 4 إلى 5 مرات في اليوم.

8. مارس التمارين الرياضية لإزالة المخاط في رئتيك

استلق على ظهرك واثن ساقك اليمنى. ثم استدر بحيث تكون على جانبك الأيمن.

عليك تدوير الجزء العلوي من جسمك وتثبيته على الأرض في وضعية الرقود.

اثنِ ذراعك اليسرى عند مستوى الكتف تقريباً.

الآن أدر رأسك إلى اليمين مع التأكد من أن الوضعية مريحة وغير مؤلمة بالنسبة لك.

ابق على هذه الوضعية لمدة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقة واحدة.

كرر هذا التمرين على الجانب الآخر.

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