منها قشر البيض وأكياس الشاي.. 7 أشياء يمكننا إعادة استخدامها بدلا من التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا يعرف الكثير من الأشخاص الاستخدامات الخفية للأشياء التي نميل إلى التخلص منها، ولحسن الحظ يمكننا استخدام بعض الأشياء مرة أخرى لصالحنا.

وفيما يلي نستعرض لكم 7 أشياء يمكننا إعادة استخدامها مرة أخرى بدلاً من التخلص منها، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. قشور الموز:

قشور الموز هي السماد المثالي للنباتات، فهي غنية بالفيتامينات وصديقة للبيئة في نفس الوقت، ويمكنك تجفيفها وتحويلها إلى مسحوق، وبالتالي فهي لا تفيد نباتاتك فحسب، بل تفيد بشرتك أيضًا.

لذا إذا كانت لديك علامات حب الشباب، فقط افركي الجزء الداخلي من القشر على وجهك، وستساعد الخصائص العلاجية لقشور الموز على تقليل الالتهاب تدريجيًا.

2. لفائف ورق التواليت الفارغة:

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحويل لفافات ورق التواليت التي تبدو عديمة الفائدة، علاوة على ذلك، يمكنك بيعها نظرًا لوجود الكثير من الأشخاص الذين يستخدمونها في الأعمال اليدوية.

3. صناديق البيض:

يمكن استخدام صناديق البيض كحاويات لبدء البذور، ولكن لا تنس عمل تصريف في كل صندوق، ويمكنك أيضًا استخدامها لتخزين الأشياء الصغيرة مثل الأزرار أو الشرائط أو مشابك الورق في مكان واحد، ويمكن استخدام صناديق البيض لعزل الصوت في غرفتك، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون فعالًا للغاية، إلا أنه لا يزال بإمكانه تقليل صدى الصوت.

4. زجاجات حبوب منع الحمل:

يمكنك تجنب صراع فك تشابك سماعات الأذن السلكية إذا قمت بتخزينها في زجاجات حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ملء الزجاجات بحبوب صغيرة أو أجراس وتحويلها إلى ألعاب لقطتك، ويمكن أن تكون رائعة لإخفاء المفاتيح أيضًا.

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5. قشر البيض:

بالنسبة للمزارعين، يمكنك إطعام دجاجك بقشر البيض، ولا داع للقلق لأن الدجاج يأكل بيضه في الطبيعة لأنه يمده بالكالسيوم، ويمكنك أيضًا رش قشر البيض المطحون لصد الحشرات من حديقتك.

6. الصحف القديمة:

تساهم الصحف في تنظيف النوافذ لأنها لا تترك خطوطًا أو بقع على النوافذ.

7.أكياس الشاي:

على الرغم من أنها أكثر شهرة لقدرتها على تقليل الهالات السوداء، إلا أن هناك بعض الاستخدامات الأخرى، إذ يمكنك وضع كيس شاي في حوض الاستحمام، ويمكن للأكياس أيضًا إزالة رائحة البصل جيدًا، وما عليكي سوى فرك كيس شاي جاف على يديك.

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