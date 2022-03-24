طريقة عمل القرع العسلي الحلو باللبن.. «في خطوتين ومش هتدوقي زيه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة عمل القرع العسلي الحلو باللبن من الحلويات الشرقية المميزة، ذات الشعبية الكبيرة بطعم ورائحة شهية، إلى جانب فوائدة الكثيرة التي تتمثل في اللبن الغني بالكالسيوم وأيضا فوائد القرع التي لا حصر لها، لذا فأن إعداد وجبة مثل هذه للأطفال مناسب جدا خاصة في رمضان بعد الإفطار.

في السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل القرع العسلي الحلو باللبن على خطى الشيف أميرة شنب، وهي:

طريقة عمل القرع العسلي الحلو باللبن

بمقادير بسيطة يمكن إعداد أشهى وأجمل وصفة لـ القرع العسلي الحلو باللبن بعيدا عن الطرق العادية له مع البشاميل وغيرها.

المكونات:

كوب قرع مكعبات

نصف كوب سكر

ربع كوب قرفة

2 كوب لبن

ربع كوب نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

بعد معرفة مكونات القرع العسلي الحلو باللبن يمكن البدء في خطوات التحضير والتي أولها وضع القرع مع السكر على النار في إناء كبير حتى يهرس تماماً.

في الخطوة التالية نرص القرع في الصينية مع الفانيليا والقرفة وبعدها يرفع اللبن من على النار ثم يضاف إليه النشا بعد تذويبه ويقلب حتى يصبح القوام متماسكا، وبعد أن تصبح النشا واللبن مهلبية توضع فوق القرع في الصينية ثم يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة ثم يرش بالقرفة ويقدم ساخنا.

يمكن الاستغناء عن النشا ونضيف اللبن فقط إلى القرع المستوى جيدا وبهذا تصبح قرع عسلي حلو باللبن تقدم في أطباق أو كؤوس حسب الرغبة.

طريقة عمل القرع العسلي بالبشاميل للشيف فاطمة أبو حاتي

بعد معرفة طريقة عمل القرع العسلي الحلو باللبن، يمكن أيضا تحضير بصنية القرع العسلي بالبشاميل تلك الأكلة التي يحبها الجميع ويكثر تناولها في العزومات، وهي كالتالي:

المكونات:

كيلو قرع مقطع مكعبات

كوب سكر

مقادير صوص البشاميل:

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

نص كيلو لبن

كوب كريمة لباني

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير:

في حلة مناسبة يوضع القرع مع السكر ويترك لمدة نصف ساعة ويغطي جيداً، ثم يتم وضعه على النار وبعد غليان السكر والقرع تهدي النار ويترك إلى أن يصبح متسبك وتنتهي كل المياه الموجودة فيه.

الخطوة التالية هي إعداد صوص البشاميل وذلك في حلة أخرى نضع الزبدة والدقيق على النار مع التقليب إلى أن يصبح لون الدقيق أبيض نضع اللبن تدريجياً مع استمرار التقليب، وكلاما زاد سمك الخليط نضع كمية من اللبن إلى أن ينتهي كل اللبن الموجود وعندما يغلي نضيف السكر ويتم إذابتهم وبعدها نضيف كمية الكريمة والفانيليا مع التقليب إلى أن تأخذ الغلوة الثانية وتطفى النار.

أخيرا في قالب بيريكس أو أي قالب مقاس 22 أو متوسط يدهن جيدا ويضاف إليه البقسماط ثم نضيف القرع كله ويتم فرده في القالب، ثم يضاف إليه الصوص، ويمكن في الوسط تزيينه بمكسرات حسب الحاجة وعلى الوش نوزع باقي الكريمة ويدخل القالب الفرن على درجة حرارة 200، وبعد أن يصبح لونه ذهبيا أو بنيا يتم إخراجه من الفرن، ويقدم.