الامارات | توفيق عكاشة: أنا بمر بحالة اكتئاب وإفلاس شديد

شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: أنا بمر بحالة اكتئاب وإفلاس شديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الإعلامي توفيق عكاشة، مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل، بعد إعلان إفلاسه خلال الساعات الماضية.

قال توفيق عكاشة في تصريحات لموقع "القاهرة 24": أنا الحمد الله كويس، لكن فعلا بمر بمرحلة اكتئاب شديدة وإفلاس، ومش عاوز أتكلم في الموضوع ده.

وكان توفيق عكاشة أعلن مؤخرًا، أنه يعيش حالة من الاكتئاب الشديد خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى إنها من أصعب الأزمات التي لم يكن يوقعها وهو تعرضه للإفلاس.

وكتب توفيق عكاشة، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عندي حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل في حياتي، وأسأل نفسي ما أنا فاعل غدًا، لا شيء، أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود في دنيتي، وفلس لم أتوقعه في حياتي، ولم أتخيل أني أصل إلى هذه الحالة من الفلس".

وسبق، وعلق توفيق عكاشة، على المنشور المتداول مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رغبته في بيع أحد أطقم أدوات لتناول الطعام، وهي سكاكين، وشوك، ومعالق لم تستعمل نهائيا على حد قوله والبيع مقابل 20 ألف جنيه.

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