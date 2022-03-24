طريقة عمل البسيمة للشيف حسن.. «خلطة أحلى وأسرع من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسيمة من الأكلات الشرقية القديمة والمعروفة بطعمها اللذيذ فهي تشبه إلى حد كبير البسبوسة لكنها تختلف عنها بكونها هشة، وتعتبر أيضا من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان وتختلف وصفتها وطريقة تحضيرها، إذ يمكن إعدادها في أسرع وقت وبشكل رائع.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل البسيمة للشيف حسن

طريقة عمل البسيمة للشيف حسن

المكونات:

المكونات المستخدمة فى طريقة عمل البسيمة للشيف حسن من أسهل الوصفات عن غيرها وتتوافر في كل بيت وهي عبارة عن الآتي:

عدد 3 بيضات

نصف كوب من السكر

ذرة فانيليا

كوب من الدقيق

كوب من جوز الهند المبشورة ناعمة

نصف معلقة كبيرة بيكنج بودر

ذرة ملح عشان الرطوبة

كوب من السمنة أو الزبدة السائحة

كوب كامل من اللبن البارد

طريقة التحضير

قبل معرفة طريقة عمل البسيمة بوصفة الشيف حسن، أولا نتأكد من المقادير مظبوطة ثم نقوم بإحضار العجان ونضع فيها 3 بيضات مضاف إليهم مقدار نصف كوب من السكر وذرة الفانيليا وتشغيل العجان أو كبة الخلاط على السرعة الأولى حتى يصبح الخليط ناعماً.

في بولة كبيرة نضيف المكونات الجافة وهي عبارة عن كوب من الدقيق ونضيف إليه كوب من جوز الهند ونصف معلقة كبيرة من البيكنج بودر وذرة من الملح عشان الرطوبة ونقلب المكونات الجافة معا جيداً.

بعد ذلك يتم إضافتها على المكونات الموجودة في كبة الخلاط، وبعد ما يصبح قوامها شبيه بقوام الكريمة كوب نضيف كوب من الزبدة أو السمنة السايحة وتكون باردة ثم كوب من اللبن الريب ونخلط المكونات جيدا.

تخلط المكونات الجافة علي المكونات السائلة الموجودة بالعجان وتخفق حتى يمتزج الخليط معا جيدا وفي صينية متوسطة ندهنها سمنة أو زبدة سائحة حسب المتوافر في المنزل وتبطن بملعقتين من دقيق السميد للبسبوسة ونوزعه جيدا على الصنية والأحرف.

بعد ذلك نحضر الصينية ويوضع فيها الخليط ونوزعه جيدا ونسويه بعد تسخين الفرن وتوضع على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة وبعد ذلك نخرجها ونسقيها الشربات ويكون بارد.

طريقة عمل البسيمة للشيف نجلاء الشرشابي

بوصفة أخرى سهلة وسريعة وعلى قد الأيد يمكن تحضير البسيمة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، فقط تحتاج إلى المكونات التالية:

كوبين وربع جوز هند

نصف كوب زبيب

نصف كوب سميد

نصف كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب سمنه

ربع كوب ماء

ربع كوب لبن

ملعقة صغيرة ماء ورد

التزيين:

شربات تقيل

جوز هند

طريقة التحضير:

يتم خلط السمن مع السكر ثم تدريجياً يضاف الماء واللبن وماء الورد والسميد والدقيق وجوز الهند والزبيب، وبعد ذلك يشكل الخليط أو العجينة فى قوالب الكب كيك أو ورق الكب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، تسقي بعد ذلك وهى ساخنة بالشربات وتزين بجوز بجوز الهند ثم تقدم ساخنة.