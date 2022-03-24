«لو اتعرضتى للعنف».. اعرفى تفاصيل الانضمام لمراكز استضافة المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم حماية النساء من كل أشكال الإساءة والعنف، إذ تم تقديم خدمات التأهيل النفسي والاقتصادي وكذلك القانوني لـ4 آلاف و520 سيدة و 290 طفل وطفلة، فضلا عن خدمات التأهيل النفسى والقانوني لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، فضلا عن تطوير مراكز النساء ضحايا العنف والناجيات منه، لذا تم إنشاء أول مركز في مصر لاستقبال وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر.

شروط الالتحاق بمراكز المرأة المعنفة

وأوضحت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي أن هناك العديد من الشروط للالتحاق بمراكز المرأة المعنفة، والتي تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون المرأة أو الفتاة تعرضت للعنف كي تلتحق بالمركز.

- أن تكون السيدة أو الفتاة مصرية، أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه في فترة عدتها.

- يشترط أن تكون السيدة أو الفتاة التي تعرضت للعنف أو الإهانة مستوفية لشروط اللياقة البدنية أو العقلية.

- تسدد الرسوم التي تقرها لجنة الإشراف، بعد نتيجة البحث الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمركز

- تقدم المعنفة صورة من بطاقة الرقم القومى الخاص بها.

- تقديم صورتين شخصيتين لها.

- تقديم شهادة صحية للمرأة.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- يتم تقديم مفردات مرتب للفتاة أو المرأة، وإذا كانت عاملة إيصال سداد رسوم الإقامة.

عناوين مراكز استضافة المرأة

- محافظة القاهرة: يقع مركز استضافة المرأة بـ17 شارع أسماء فهمى بأرض الجولف بمدينة نصر.

- محافظة الإسكندرية: شارع مسجد مصطفى كامل- قسم سيدي جابر.

- محافظة الجيزة: يتبع مركز استضافة المرأة جمعية تنظيم الأسرة بالجيزة، ويقع بالحي السادس المجاورة الأولى- محطة دولسى بـ6 أكتوبر بجوار سنتر الزعيم.

- محافظة بني سويف: يقع مركز استضافة المرأة بشارع 23 يوليو بمبنى الإدارة الاجتماعية لمركز بني سويف.

- محافظة الدقهلية: يقع مركز استضافة المرأة بملحق دار الأمل للمسنين.

- محافظة القليوبية: يقع مركز استضافة المرأة بشارع كلية الطب أمام نادي بنها الرياضي.

- محافظة المنيا: يقع مركز استضافة المرأة بقرية ماقوسة شارع البوسطة.

- محافظة الفيوم: يقع مركز استضافة المرأة بشارع إسماعيل الدوري بالمساكن الاقتصادية بالحادقة- خلف الأمن الغذائي- الدور الأول.