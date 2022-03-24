معلومات لا تعرفها عن زوجة سيد رجب السابقة.. أمريكية عاشت في نزلة السمان «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاب مصري حالم وقع في غرام أمريكية تؤمن بما يراه مستقبلا، حكاية رويت في الكثير من الوقائع، ولكن أبطالها هنا بعد تخطى الـ20 سنة زواج عن حب، لم يسمع فيها أحدا عن حياتهما مسبقا سوى مقتطفات، صارت مباحة عبر «السوشيال ميديا» بخروج زوجة سيد رجب السابقة تتهمه بطردها من منزلهما في دهشور، ليرد الفنان ببيان صحفي من خلال محاميته التي أوضحت الأطر القانونية لتلك الخلافات.

وفي هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن كرستينا نيلسون زوجة سيد رجب السابقة، وفقا لتصريحات تلفزيونية للفنان سيد رجب ولقاء صحفي مع «كرستينا» قبل أعوام، والتي عرفها الجمهور بعد شنها هجوما على النجم المصري، الذي فضَل عدم الإفصاح عن حياته الشخصية، مؤكدا وجود قضية في المحكمة وتولي القضاء للأمر كله.

زوجة سيد رجب السابقة تعزف البيانو وعرفته من المسرح

ـ بين المكسيك وكاليفورنيا الأمريكية كانت نشأة كرستينا نيلسون.

ـ انتقلت إلى مصر في السبعينات، وسكنت نزلة السمان منذ عام 1973.

ـ مهتمة بالفن، وكانت تمول الفرق المسرحية ومن هنا عرفها سيد رجب، الذي كان شغوفًا بالمسرح.

ـ هي الزوجة الثانية لسيد رجب، بعد انفصاله عن زوجته الأولى بسبب الفوارق الاجتماعية عقب زواج استمر 13 عاما، أثمر عن شاب وفتاة «زياد وبسمة»، وكان يعرفها من خلال المسرح أيضا فهي شقيقة إحدى زميلاته.

ـ «كرستينا» هي فنانة تعزف المزيكا وتعرف اللغة العربية جيد جدا وتتحدث بها.

ـ وجد سيد رجب توافق بينهما مسبقا: «غيرت فيا، أدتني طاقة وثقة في نفسي إني أفضل على إصراري بالعمل، دعمتني لتحقق حلمي».

ـ في السبعينيات دعتها صديقة لزيارة إسطبل خيل في نزلة السمان، فوقعت في غرامه وفي أول فرصة اشترت شقة جواره وسكنت فيها.

ـ بسبب وجودها في نزلة السمان خلال فترة السبعينيات ومع عشقها للتصوير والتقاطها صورا كثيرة لشكل الحياة هناك ومع قراء القرآن الكريم الكبار، دشنت معرضها الأول في العام 2018 تحت عنوان «كان ياما كان.. رحلة مصرية من نزلة السمان»، وكانت كل الصور بالأبيض والأسود، بمساعدة المصور الشهير أحمد هيمن، وحضر المعرض إلى جوارها الفنان سيد رجب.

ـ تجيد طهي الأكلات المكسيكي والأمريكية، وهو التنوع الذي أحبه رجب في علاقتهما أيضا.

منشور من زوجة سيد رجب السابقة عن الخلاف ورد النجم عليها

وكانت طليقة سيد رجب كرستينا نيلسون، تحدثت في منشور طويل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طلاقه لها غيابيا بعدما زعمت اتفاقهما على الانفصال دون طلاق حتى تستطيع العيش في مصر بالإطار القانوني الذي اعتادته كزوجة لرجل مصري، إلا أن ما حدث عكس ذلك، زاعمة أيضًا منعه لها من دخول بيتهما في دهشور الذي تقول إنها شاركته بناءه، ولا تملك أموالا الآن.

فيما رد النجم المصري عبر محاميته التي قالت في بيان إن هناك نزاع قانوني بين الطرفين، وعليه يمتنع الفنان سيد رجب من التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما تقوله احتراما للعلاقة التي جمعتهما والعشرة الطويلة ولن يخوض في أمورهما الشخصية.