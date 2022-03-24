«ما يجيبها إلا رجالها».. «إسلام» يقدم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة ومش عايز غير دعوة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

خلال أسابيع قليلة، تباينت الأسعار بالعالم إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي انعكست أيضا على مصر، لتسارع ربات المنزل بمحاولة لتدارك الأمر بتدبر ميزانية المنزل، وكان للرجال نصيبا بالمشاركة في التفكير والفعل، ومن بينهم أحد معلمي اللغة العربية الذي بادر بما يملكه لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي بمنح طلابه المرجعات النهائية مجانا، ليكون مقصدا للكثير من التلاميذ بأماكن أخرى.

«الضغط اللي بيعاني منه طالب الثانوية العامه من سهر وقلق وخوف من أول مادة، كبير حتى مع تباين الأسعار، وأنا أب وفاهم ده كويس».. لهذا السبب فكر إسلام عصام، 29 عاما، معلم اللغة العربية، في مراعاة الأهالي خلال الدراسة، بإطلاق مبادرة لمراجعة اللغة العربية طوال شهر رمضان بالمجان.

مبادرة «إسلام» التطوعية لأهالي طلاب الثانوية العامة

قرر معلم اللغة العربية تخفيف العبء عن أسر طلابه في محافظة الفيوم وأطلق مبادرته بعد ارتفاع الأسعار ومعاناة الأهالي مع المصروفات الدراسية والمستلزمات الأخرى، وكتب على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن محاضراته لمراجعة اللغة العربية طيلة شهر رمضان المبارك ستكون مجانية لطلابه، ليجد دعما وترحيبا واسعا بين الأهالي، ليشجعه ذلك على أن تشمل المحاضرات جميع الطلاب، فضلا عن إتاحها أونلاين لغير القادرين على الحضور.

لم يهدف «إسلام» من خلال مبادرته الشخصية إلا التخفيف على الطلاب وأسرهم، وفقا لحديثه لـ«هن»، متمنيا أن يسير على خطاه غيره من المعلمين ليستفيد أكبر عدد من الطلاب: «تكفيني دعوات الناس».

ردود أفعال الطلاب وذويهم

لم يتوقع «إسلام» ردود الأفعال التي تلقاها من الأهالي بالفرحة والتشجيع:«ردود أفعال الناس كانت مبهجة جدا وناس كتير دعتلي بظهر الغيب من غير ما تعرفني ودي حاجه فرحتني»، وهو ما جعله عاجزا عن التعبير عن سعادته، خاصة بعد الإقبال الكبير من الطلاب على المراجعات، ليأمل أن يكون عند حسن ظنهم وأن تكون المراجعات ذات فائدة لهم.

رغم أن المبادرة كانت فقط لطلابه إلا أنه لم يستطع أن يخذل من توسموا فيه الخير وأقبلوا عليه لكي يستفيدوا منها: «بصراحة إقبال الطلاب كان أجمل وأكبر مما كنت أتوقع بكتير الحمدلله رب العالمين، على الرغم أني كنت عاملها لطلابي فقط إلا أن كتير ظنوا أنها لكل الطلاب، فأنا محبتش أخذل حد توسم فيا الخير. واعلنت انها متاحة لجميع الطلاب بلا استثناء»، متمنيا للجميع تجاوز امتحانات الثانوية العامة بنجاح.