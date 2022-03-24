محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أفادت مجلة “Woman” النمساوية بأن نوع البشرة يحدد طريقة إزالة الشعر المناسبة، موضحة أن ماكينة الحلاقة العادية لا تناسب البشرة الحساسة؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج الجلد والشعور بحكة وحرقان، فضلا عن نمو الشعر مرة أخرى بسرعة، ما يستلزم تكرار هذه العملية على فترات قصيرة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماكينة الحلاقة الكهربائية تناسب جميع أنواع البشرة، موضحة أنه يتم تمرير رأس كهربائية على سطح البشرة، والتي تقوم بنزع الشعر من جذوره بواسطة الملاقيط.

وتنطوي هذه الطريقة على عيب يتمثل في أنها تتسبب في الشعور بالألم. ولتجنب هذا الألم يمكن إجراء عملية الحلاقة تحت الدش؛ حيث يعمل الماء على استرخاء الجلد، وبالتالي تصبح الحلاقة ناعمة وخالية من الألم.

وعلى العكس من ذلك، تمتاز تقنية IPL المعتمدة على النبضات الضوئية المكثفة بأنها خالية من الألم وغير معقدة وذات تأثير يدوم طويلا. وتعد هذه الطريقة مناسبة لذوات الشعر الأشقر الداكن إلى الشعر الأسود أو ذوات البشرة الفاتحة إلى البنية الداكنة