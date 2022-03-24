نقاط مهمة لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد مركز "الصحة" الألماني على ضرورة مراعاة بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قيم قياس صحيحة.

وأوضح المركز أنه ينبغ قياس ضغط الدم في نفس الوقت من اليوم؛ نظرا لأن التقلبات المعتادة في ضغط الدم على مدار اليوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور قيم قياس خاطئة.

ومن المهم أيضا أن يكون سوار جهاز قياس ضغط الدم في مستوى ارتفاع القلب، مع مراعاة الجلوس والشعور بالهدوء والراحة لبضع دقائق قبل إجراء القياس. كما لا يجوز شرب القهوة أو تدخين السجائر قبل إجراء القياس.

جدير بالذكر أن القيمة الصحيحة لضغط الدم تبلغ 120/80 ملم زئبق.