الامارات | رجل إطفاء هندي ينقذ قطة من أعلى برج اتصالات .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل إطفاء هندي ينقذ قطة من أعلى برج اتصالات .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجل إطفاء في إنقاذ قط عالق على برج لتقوية بث إحدى شركات الإتصالات، حسبما أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام هندية.

وفي الفيديو يظهر رجل قالت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" إنه إطفائي، وهو يتسلق برجا للاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار، لإنقاذ قط عالق في الأعلى.

ووفق الصحيفة فقد استجاب الإطفائي شاندراكنت أنانداس لبلاغ من سكان منطقة بوني غربي الهند، يفيد بتواجد القطة أعلى البرج المرتفع.

وبعد محاولتين فاشلتين للإمساك بالقط، تمكن أنانداس من الوصول إليه أخيرا، ووضعه في سلة ثم أنزله.

وشكرت العائلة المالكة للقط أنانداس على إنقاذه الحيوان الأليف، واصفة ما قام به بـ"العمل البطولي".

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