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الامارات | ما الذي لم يعجب الجمهور في فستان نادين نجيم .. ولماذا سألوها: "ليش هيك لابسة ؟" !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي لم يعجب الجمهور في فستان نادين نجيم .. ولماذا سألوها: "ليش هيك لابسة ؟" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الانتقادات التي طالت إطلالة الممثلة نادين نسيب نجيم في حفل الموركس دور الذي أقيم مساء الأحد الماضي في دبي، نشرت نادين صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام بالفستان الأسود الذي كان محط التعليقات.

وعلقت نادين على الصور قائلة: "أتمنى ان يكون قد أعجبكم اللوك. أنا شخصيا أغرمت به. السر في الجمال والموضة ان تعرف ان تختار ما يجعلك تشعر بالراحة وما يليق بك"، وذلك ردا على كل ما أثير من جدل حول إطلالتها.

وانقسم الجمهور حول إطلالة نادين في دبي، فمنهم من أثنى عليها في حين ان البعض الآخر لم تعجبه، مشيرا إلى ان النجمة اللبنانية عودت الجمهور على إطلالات أفضل، ومن بين التعليقات: "ليش هيك لابسة، اول مرة ما حبيت، التنسيق غلط ستايلها احلى من هيك بكتير. "

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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