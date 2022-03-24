تحذيرات لأصحاب برج الحمل من شهر ميلادهم.. الحسد والصحة في خطر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ أيام بدأت أعياد ميلاد برج الحمل، لذا يتطلع مواليد هذا البرج إلى معرفة ما يخبرهم به علم الفلك والأبراج من حظهم يوميا بالإضافة إلى ما يحمله لهم الشهر من أخبار سارة أو تحذيرات عليهم الانتباه لها وتجنبها.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، نصائح لأصحاب برج الحمل في شهر ميلادهم، وتحذيرات هامة يجب التركيز عليها، حتى لا يتعرض مواليد هذا البرج لمشاكل.

خبيرة الأبراج تحذر أصحاب برج الحمل في شهر ميلادهم

ذكرت خبيرة الأبراج أنه يجب على مواليد برج الحمل اتخاذ الحذر من 4 أمور مهمة خلال هذه الفترة أي في شهر ميلادهم.

الحسد

حذرت عبير أصحاب برج الحمل من الحسد ونصحتهم بعمل كل شيء في سرية وكتمان.

الفخر

نصحت عبير فؤاد أصحاب برج الحمل بالبُعد عن الفخر بأنفسهم وإنجازاتهم، موضحة أنهم يميلون دائها للفخر والزهو بأنفسهم.

الصحة

أما عن الصحة، شرحت عبير أنه رغم أن أصحاب برج الحمل، الشمس في برجهم ما يعطيهم طاقة ونشاط فإن وجود كواكب كثيرة في منزل الصحة هو ما يؤثر سلبيا لأنه يجعل طاقتهم قليلة خاصة في النصف الثاني من شهر أبريل قائلة خبيرة الإبراج: «ضروري أنهم ينظموا جهودهم ومايضيعوش طاقتهم في شيء لا فائدة منه».

المال

يجب البُعد عن التسرع في الصعيد المالي خاصة بداية من 11 أبريل لأن أصحاب برج الحمل يميلون إلى التبذير، لذا عليهم عدم التسرع في القرارات المالية سواء بيع أو شراء.