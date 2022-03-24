متحف "مدام توسو" يوفر فرصة للمقبيلن على الزواج تمكنهم من دعوة المشاهير لحفل زفافهم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

دائما ما تكتمل فرحة العريس والعروس في حفل الزفاف من خلال حضور الاحباء من الاهل والاصدقاء. ولكن، ترى كيف سيكون الحال إذا ما تضمنت قائمة حضور حفل الزفاف ضيوفا من المشاهير والنجوم من أمثال المغنية الامريكية الحسناء بيونسيه، أو الممثل الامريكي الشهير زاك جاليفياناكيس؟ هل ستصبح الأمور معقدة بعض الشيء؟

لحسن الحظ أنه صار حاليا من الممكن إقامة حفل الزواج في متحف مدام توسو الشهير بمدينة لاس فيجاس الامريكية، حيث يوفر المتحف فرصة ذهبية للمقبلين على الزواج، تمكن العريس والعروس من دعوة نسخة طبق الأصل من المشاهير المفضلة لدى كل منهما. ولكن بالطبع، سوف يحضر المشاهير ولكن "في أجساد من الشمع".

والسؤال هو، كيف سيتم ذلك؟

يقوم الشخص المقبل على الزواج باختيار نسخة طبق الأصل مصنوعة من الشمع، من الشخصية المشهورة المفضلة لديه، والتي يرغب في أن تحضر حفل زفافه. ولذلك الغرض، يقدم المتحف عرضين مختلفين ومثيرين للغاية لباقات الزفاف الخاصة بأزواج وزوجات المستقبل من محبي المشاهير، والذين سيتمكنون من خلال أي من العرضين، من الحصول على مجموعة من الصور الرقمية التي تجمع بينهم وبين المشاهير المفضلين لديهم.

ويحمل العرض الاول اسم "ووك آب واكس ويدنج" ويبلغ سعره 99ر199 دولار، ويتضمن ظهور تمثال من الشمع للنجم الامريكي جورج كلوني، الذي يقف كشاهد على مراسم حفل الزفاف في الكنيسة البيضاء الجميلة الموجودة في المتحف. ويشمل العرض تقديم موسيقى حفل الزفاف، وتوفير وشاحات للعريس والعروس تحمل عبارة "جاست ماريد" (تزوجت للتو)، بالاضافة إلى زجاجة صغيرة من المشروبات الروحية.

أما العرض الثاني، فيحمل اسم "في آي بي/ ووك آب واكس ويدنج"، ويبلغ سعره 99ر224 دولار، ويشمل جميع مميزات العرض الاول ولكنه ويوفر للعريس والعروس خيارا لتوسيع مجال اختياراتهم من المشاهير إلى المزيد من المشاهير الاخرين بخلاف جورج كلوني، بالاضافة إلى صورة مطبوعة واحدة داخل إطار.

ويمكن للمقبلين على الزواج اختيار المشاهير الذين يرغبون في ظهور تمثال الشمع الخاص بهم أثناء مراسم الزفاف، من خلال الاختيار من بين تماثيل الشمع الموجودة داخل المتحف. كما يتيح هذا العرض للعريس والعروس الحصول على مجسم شمعي يكون عبارة عن نسخة من كفيهما، حيث يكون هدية لهما يحملانها إلى منزلهما الجديد.

ويتعين على من يرغب في حجز أي من هذين العرضين الشيقين، أن يقوم بزيارة إلى متحف مدام توسو، وأن يطلب العرض المناسب له، حيث أن العروض لا تتطلب وجود إشعار أو حجز مسبق. كل ما يجب القيام به هو زيارة المتحف والإستعانة بأحد المضيفين العاملين هناك، وسؤاله عن عروض حفل الزفاف، ومن ثم سيقوم المسؤولون بترتيب كل شيء للتجهيز لمراسم حفل شيقة ومثيرة لا تنسى.

من ناحية أخرى، يقدم المتحف إمكانية لاقامة حفلات لأعياد الميلاد المميزة بحضور مجسمات شمعية للنجوم المفضلين لدى صاحب عيد الميلاد. وتتناسب باقات العروض الخاصة بحفلات أعياد الميلاد في المتحف مع جميع الأعمار، سواء كان صاحب عيد الميلاد يحتفل بعامه الخامس أو الخمسين.

ومن بين النجمات والنجوم الذين يضم المتحف الشهير تماثيل لهم، الممثل الامريكي جوني ديب 58 عاما، والنجم الامريكي روبرت دي نيرو 78 عاما، والمغنية الامريكية الحسناء كاتي بيري 37 عاما، و"ملكة البوب" مادونا 63 عاما، والنجم الامريكي الشهير براد بيت 58 عاما، بالاضافة إلى النجم الاسطوري الراحل مايكل جاكسون.